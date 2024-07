FOTO Nevrijeme poplavilo luksuzni dom ovog glazbenika, voda se popela iznad gležnjeva

Svjetski poznata glazbena zvijezda, reper Drake, na društvenim mrežama je podijelio snimku svoje luksuzne vile u Torontu koja pliva pod vodom. Naime, cijeli grad pogodila je snažna kišna oluja i uzrokovala poplave te nestanak struje, izvještava CNN.

Kanađanin je u pričama na svom Instagram profilu obožavateljima otkrio stanje kuće koja se prostire na 50 tisuća kvadrata. - Ovo bolje da je Espresso Martini - našalio se uz video na kojem drži metlu u rukama dok mutna smeđa voda neumoljivo prodire kroz vrata skupocjene nekretnine i prekriva sve prostorije. Reper je pritom kamerom snimio pod i otkrio da mu voda doseže gležnjeve. U pokušaju zaustavljanja poplave pomagao mu je neidentificrani muškarac držeći staklena vrata, no prema svemu sudeći bezuspješno. Fotografije poplavljene kuće možete pogledati u naslovnoj galeriji.

Vrijedi istaknuti kako je u utorak u periodu od četiri sata u najvećem kanadskom gradu palo više kiše nego što iznosi prosječna količina padalina u Torontu za mjesec srpanj, uslijed čega su potopljene gradske ulice, zatvorene autoceste i stanice podzemne željeznice te desetci tisuća ljudi ostavljeni bez struje. Više od 97 milimetara kiše zabilježeno je u međunarodnoj zračnoj luci Pearson u Torontu, napisala je zračna luka na službenom profilu na X-u u utorak poslijepodne, što ovaj dan čini petim najkišovitjim ikada zabilježenim. Utorak je također srušio prethodni rekord u količini oborina za datum 16. srpnja, postavljen 1941. kada je u zračnoj luci palo 25,9 milimetara.

Inače, Drakeov raskošni dom, poznat i pod nadimkom "Ambasada", nalazi se u luksuznoj četvrti Bridle Path u Torontu. Prilikom njegove konceptualizacije sudjelovao je glazbenik osobno, a pomogao mu je kanadski dizajner arhitekture i interijera Ferris Rafauli. Kuću odlikuju prostrane prostorije s visokim stropovima, podovi pravljeni od egzotičnog drva i košarkaški teren NBA dimenzija. - Zato što sam gradio kuću u svom rodnom gradu, htio sam strukturu koja će čvrsto stajati 100 godina. Htio sam da ima monumentalne razmjere i dojam. To je jedna od stvari koje ću ostaviti iza sebe tako da je morala biti bezvremenska i snažna - ispričao je Drake 2020. u razgovoru za Architectural Digest.

Podsjetimo, kanadski reper nedavno je sudjelovao u viralnoj prepirci sa svojim kolegom Kendrickom Lamarom. Najnovija svađa prvotno je izbila između tri najveće hip-hop zvijezde - Drakea, Kendricka Lamara i J Colea - a sve je pokrenulo naizgled bezazleno stihotvorstvo koje veliča njihove karijere. Kako su tenzije rasle, Cole je odustao od borbe. Međutim, Drake i Kendrick nastavili su se boriti s velikom žestinom - izbacujući jedan protiv drugog sve grublje uvrede i optužbe u nizu diss pjesama. A nekoć su bili prijatelji i suradnici.

Rat riječima za sada je utihnuo, ali osjeća se kao nelagodna tišina. No, što god se dogodilo, svađa je bila dobra za posao. Diss pjesme „ Push Ups“ i „Like That“ smještene su na američkim i britanskim ljestvicama, a trend je da će se tu popeti i njihovi noviji takvi uradci. I dok, za sada, odgovora na pitanje "tko je pobijedio" nema, časopis Billboard izvještava da su streamovi Lamarovog zadnjeg kataloga porasli za 49 posto od vikenda, dok je Drakeov pao za 5 posto.

Lamarova pop-orijentirana pjesma „Not Like Us“, s potencijalno klevetničkim stihovima, također je postala klupski hit - pokupivši 21 milijun streamova u prva tri dana od objavljivanja. No, stvari su poprimile mračniji smjer u prošli utorak, kada je stražar ispred Drakeove kuće upucan. Nije jasno je li incident bio povezan sa svađom repera, ali vandalizam nad Drakeovim OVO shopom u Londonu svakako jest. Naime, mnogi njihovi obožavatelji uključili su se u sukob na društvenim mrežama, a OVO shop u Londonu netko je prošlog tjedna išarao grafitima „They Not Like Us“, završnim stihovima spomenute diss pjesme „Not Like Us“.

