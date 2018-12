Nije joj ostalo ni lipe! Irena iz 'Života na vagi' otkrila na što je potrošila 50.000 kuna

Irena Štetić Andrić otkrila je na što je potrošila novac koji je dobila u showu 'Život na vagi'. Bivša natjecateljica osvojila je utješnu nagradu u iznosu od 50.000 kuna, a sebi nije ostavila ni lipe. Sve je naime odlučila donirati u dobrotvorne svrhe.

- Stvarno sam se nadala pobjedi kako bih mogla u ovo božićno vrijeme uveseliti tu potrebitu dječicu. Rekla sam, ako išta osvojim, sve ide u dobrotvorne svrhe. Ovih dana dijelimo, sretni smo i uveselit ćemo pet adresa s po 10 tisuća kuna - rekla je Irena za RTL Exkluziv.

U show se prijavila kako bi skinula kilograme i započela proces umjetne oplodnje. - Odlučili smo podijeliti nagradu jer sam ja ušla u show samo skinuti kilograme. Nama je to potrebno kako bi mogli pristupiti postupku potpomognute oplodnje. Moj cilj je bio doći do 80 kila, a došla sam na 78. Nitko sretniji od mene - dodala je Irena koja je u kući provela 126 dana.

U show je stigla s više od 130 kilograma, a do danas je skinula više od 50 i zajedno sa svojim suprugom na korak je od ispunjenja svog najvećeg sna, a to je da postane majka. -Mislim da smo mi tik do toga, mislim da će iduća godina biti u tome sretna za nas. Ako Bog ima put za nas da posvojimo dijete, mi smo spremni i na to - zaključila je pravnica koja je sa suprugom Ivicom u braku više od pet godina.

