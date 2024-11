Nicole Kidman otvorila dušu: 'Često se budim noću i plačem, svjesna sam svoje smrtnosti'

Poznata australska glumica Nicole Kidman (57) u intervjuu za GQ otkrila je kako njezina uloga Celeste u seriji "Big Little Lies " nije samo donijela priznanja i nagrade, već je također potaknula važan razgovor o temama koje je pokret Me Too započeo. Kidman je istaknula da su ona i producenti serije nesvjesno dotaknuli teme koje su postale izuzetno relevantne nakon premijere serije početkom 2017. godine.

"Nismo ni slutili što nas čeka.Način na koji je autorica serije Liane Moriarty prikazala nasilje bio je toliko snažan i stvaran da sam na to odmah reagirala. Zatim smo bili uhvaćeni u vrtlog svega toga", rekla je Kidman.

Uloga Celeste, koja prolazi kroz zlostavljanje od strane supruga, zahtijevala je od Kidman duboko emocionalno ulaganje. "Pokušavam donijeti to bogatstvo iskustva koje imam," objasnila je. "Jesam li spremna podijeliti to sa svijetom? Hoću li se ozlijediti ili će mi to uzrokovati ogromnu nelagodu? Ali to je umjetnički put. Stoga se trudim biti nevjerojatno iskrena i dostupna, skidajući sve slojeve dok gotovo ne ostanem bez kože. Ali nakon toga se pobrinem za sebe." Nicole je također otvoreno govorila o konceptu smrtnosti i kako se on odražava na njezin život i karijeru.

"Smrtnost i povezanost. Život dolazi i pogodi te. Gubitak roditelja, odgajanje djece, brak i sve te druge stvari čine me izrazito emotivnom osobom. Takav je život. Život je definitivno putovanje i pogađa te kako stariš. To su ona buđenja u tri ujutro, kad plačeš i duboko dišeš. Ja sam svjesna koliko je svaki trenutak dragocjen, ali istovremeno osjećam da to što smo smrtni daje dubinu svemu što radimo", kazala je i dodala kako ta svijest utječe na način na koji bira projekte, kako se odnosi prema svojoj obitelji i kako se nosi s izazovima.

"Zato se trudim birati uloge koje imaju smisla i vrijednost za mene, koje me ne samo umjetnički ispunjavaju nego me i čine boljim čovjekom. Također, ne uzimam ništa zdravo za gotovo – ni obitelj, ni prijatelje, ni zdravlje. Sve je to dar", kazala je Kidman, koja je također govorila o važnosti obitelji u svom životu.

"Dolazim iz obitelji kojoj sam duboko privržena, koja me oblikovala, i zanima me što će se prenijeti dalje. Izuzetno sam bliska s bakom, a moja sestra i ja smo poput blizanki."

Govoreći o pozitivnim muškim uzorima, Kidman je istaknula svog oca: "Kada sam stajala na njegovom sprovodu, shvatila sam kakva je privilegija bila odrastati s dobrim čovjekom. To je dar koji ne uzimam zdravo za gotovo." Pohvalila je i svog supruga, pjevača Keitha Urbana, kao iznimnog životnog partnera. "Dao mi je samopouzdanje. Podržava me u svemu, gradi moje samopoštovanje i uvijek me podsjeća koliko vrijedim."

Podsjetimo, Kidman je tijekom nedavnog Venecijanskog filmskog festivala doživjela veliki gubitak - preminula je njezina voljena majka, Janelle Ann Kidman. Tužna vijest stigla je u trenutku kada je Nicole već sletjela u Veneciju, spremna prisustvovati dodjeli nagrada na kojoj je trebala primiti priznanje za najbolju glumicu. Potresena gubitkom, odmah je otkazala sve obaveze i vratila se kući kako bi bila uz obitelj u ovim teškim trenucima. Nicole je osvojila nagradu za najbolju glumicu, a redateljica filma 'Babygirl' Halina Reijn preuzela je nagradu u glumičino ime.

- U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju - pročitala je Reijn izjavu glumice tijekom preuzimanja nagrade. - Ona me oblikovala, vodila me i stvorila. Neizmjerno sam zahvalna što vam mogu izreći njeno ime i to kroz redateljicu Halinu. Sudar života i umjetnosti je srceparajući, a moje srce je slomljeno - dodala je.

