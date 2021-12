Glumcu preminuo 5-mjesečni sin, tužnu vijest otkrio grcajući u suzama: 'Mislili smo da ide samo na kontrolu'

Voditelj, komičar, glumac i glazbenik Nick Cannon (41) trenutno proživljava najteže dane u svom životu. Naime, proteklog vikenda prestalo je kucati srce njegovog 5-mjesečnog sina Zena koji je bolovao od hidrocefalusa. Tužnu vijest Nick je otkrio gostujući u showu 'Tuesday morning' u kojem nije mogao suspregnuti suze.

- Primijetio sam da uvijek kašlje pa sam htio da se to pregleda. Drukčije je disao i kad je napunio dva mjeseca, vidio sam da ima i malo veću glavicu, Cannon glavu. Nismo misli da je to neki problem, ali odveo sam ga doktoru zbog sinusa i disanja. Mislili smo da će to biti samo rutinska kontrola - ispričao je voditelj.

Pregledom je utvrđeno da mu se u mozgu nakupljala tekućina i ispostavilo se da je riječ o malignom tumoru koji je počeo brzo rasti. Uslijedila je operacija, no Zenovo stanje se naglo pogoršalo krajem studenog pa je Cannon odmah otišao u Los Angeles kako bi bio sa sinom i partnericom, manekenkom Alyssom Scott, koja mu je sedmo dijete rodila u lipnju ove godine.

-Tumor je počeo rasti brže. I tako smo znali da je vrijeme... Prošlog vikenda proveo sam kvalitetno vrijeme s njime. Probudio sam se u nedjelju i otišao do oceana s njim i suprugom, a onda sam se morao vratiti u New York - rekao je Cannon kojeg su obuzele emocije.

- Nisam znao kako ću se nositi s današnjim danom, ali samo sam htio tugovati sa svojom obitelji - dodao je voditelj koji je zbog tragedije koja ga je zadesila odlučio na neko vrijeme obustaviti snimanje svoje emisije. Podrška obožavatelja odmah mu je počela pristizati sa svih strana.

