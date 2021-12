Nika Antolos nakon 12 godina pozirala s prijateljicom: 'Ja imam jako malo pravih prijatelja, ali ona je jedna od njih'

Riječka pjevačica Nika Antolos (32) vrlo je iskrena sa svojim pratiteljima u svakoj objavi na Instagramu, a često im se povjeri oko privatnih situacija iz svog života.

Pjevačica je vikend iskoristila za druženje s jednom od svojih najbližih prijateljica. U opisu zajedničke fotografije otkrila je da su subotu provele uz čaj na Jarunu, a osim toga napisala je i dirljivu posvetu prijateljici.

"Jučer smo skontale da su godine zaista u nekim stvarima napravile svoje.. Nismo znale gdje ćemo sa sobom među svim tim mladima u gradu, pa smo pile čaj s pumpe na Jarunu.. Nikad se ne slikamo, točnije, zadnju imamo od prije 12 godina.. ☺️ I jučer smo odlučile da ćemo to promijeniti. Uvijek si imamo previše svega za ispričati, smijati se do suza ili do istih iz drugih razloga dolaziti pa obično zaboravimo. Ja imam jako malo pravih prijatelja, stanemo svi u jedan auto, a ona je jedna od njih.. Dao Bog svima jednu Ivu", napisala je pjevačica i dodala: "P.S. Vjernica,buduća stomatologinja,velike zelene oci i ogromno srce,humor,nježnost-ima cijeli paket+ solo je! Nema na čemu #SorryIva #moralasam".

Nika Antolos hrvatskoj javnosti je poznata od 2009. godine kada je sudjelovala u showu "Hrvatska traži zvijezdu" gdje je došla i do finala. Po završetku showa otišla je na javnu audiciju za članicu grupe Feminnem, koja je organizirana u Rijeci, a gdje su je primijetile dvije članice - Neda Parmać i Pamela Ramljak.

Antolos je prije nekoliko godina otkrila je da joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza. Nika je na društvenim mrežama otvoreno govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici. Danas, tvrdi, nema traga opasnoj bolesti zbog koje nije mogla hodati i zbog koje je oslijepila na jedno oko.

