Bajaga otkrio što je studirao u mladosti i mnoge iznenadio: 'Taj faks nitko nije htio upisati'

Regionalna glazbena zvijezda Momčilo Bajagić Bajaga (61) o svom privatnom životu rijetko govori javno. Tako je ovaj put sve iznenadio kada je otkrio jednu crticu iz svog života. Otkrio je da je studirao nuklearnu fiziku te je ispričao kako je do toga došlo. "To je bilo čisto iz tehničkih razloga. Počeo sam tada svirati u Ribljoj Čorbi i nisam mislio tada bilo što studirati. Mogla se tada do 27. godine odlagati vojska i onda su se morali upisati neki fakulteti. To je zaista bilo smiješno, zato što nuklearnu fiziku nitko nije htio upisati. Bilo je 20 slobodnih mjesta, a nas šest se prijavilo. Samo jedna djevojka je stvarno došla sa željom da to upiše, a nas petorica smo se prijavili samo da bismo imali potvrdu za vojni odsjek kako bih mogao ići svirati s Ribljom Čorbom", ispričao je glazbenik u intervjuu za Blic.

Otkrio je da je kasnije saznao i što ga stvarno zanima te upisao drugi fakultet. "Doista me nije zanimala nuklearna fizika. Iz matematike sam bio najslabiji u gimnaziji, bio sam društveni smjer i stvarno nisam bio za prirodne znanosti. Profesor koji nas je dočekao na fakultetu bio je vrlo očajan što nema studenta, krenuo nas je uvjeravati kako je budućnost u nuklearnoj fizici. Nisam mogao zapamtiti predmete kako se zovu, samo sam jedan zapamtio, nuklearnu termodinamiku. Tad sam također htio upisati povijest umjetnosti, pa potom klasičnu povijest. Razmišljao sam onda što ću raditi kao profesor povijesti pa sam na kraju upisao jugoslavensku i svjetsku književnost na Filološkom fakultetu. To sam stvarno htio studirati, ali krenulo je s Ribljom Čorbom baš ozbiljno i sve manje sam išao na faks", rekao je glazbenik.

Inače, glazbenik je održao mnogobrojne koncerte sa svojim bendom tijekom ljeta i rane jeseni na kojima nije skrivao koliko uživa.

