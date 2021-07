Neno Belan osvojio nagradu žirija, a klapa Cambi, TBF i Splitske koke nagradu publike: 'Sretni smo, ispalo je najbolje kako je moglo ispasti'

Na splitskim Prokurativama jučer je održana finalna večer 61. Splitskog festivala na kojoj je nastupilo 25 izvođača. Pobjedu na ovogodišnjem festivalu odnijeli su Neno Belan i klapa Cambi u suradnji s TBF-om i Splitskim Kokama.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 11.07.2021., Split - Dodjela nagrada na finalnoj veceri 61. Festivala zabavne glazbe Split 2021. Prva nagrada strucnog zirija. Neno Belan. Nagradu mu je dodijelio Tomislav Mrduljas Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Naime, Belan je osvojio prvu nagradu stručnog žirija za svoju pjesmu 'Zvijezde', dok su klapa Cambi, TBF i Splitske Koke očarali publiku pjesmom 'Bambina mia'.

„Kako kažu u Splitu, ovo je ludilo osjećaj! Više smo nego zadovoljni i nismo se nadali prvoj nagradi publike, ali ni novinara. Drago nam je što je pjesma prepoznata. Dugo smo se pripremili za ovaj nastup, još prošlog ljeta smo krenuli s realizacijom snimanja pjesme i spota“, rekli su članovi klape Cambi nakon pobjede, a nadovezao se i Mladen iz TBF-a. „Sretni smo, happy smo, ispalo je najbolje kako je moglo ispast“, istaknuo je te dodao da je to bilo zabavno i lepršavo putovanje, a prokomentirao je i kako je raditi s članovima klape Cambi. „S ovim momcima se lipo radi i dobro se zezaju. Sve petice! Nadam se da će im ova pobjeda donijeti uzlet u karijeri“, istaknuo je te dodao da se nije nadao pobjedi.

Belan je kazao da se nada da će na koncerte uskoro moći dolaziti i necijepljeni građani te kako je on potpisnik inicijative koja se za to zalaže. „Ljude ne treba dijeliti na one koji su cijepljeni i nisu, svatko od nas ima pravo raditi sa svojim životom što želi“, zaključio je glazbenik.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 11.07.2021., Split - Dodjela nagrada na finalnoj veceri 61. Festivala zabavne glazbe Split 2021. Prva nagradu publike odnijeli su Cambi, TBF i Splitske koke s pjesmom "Bambina mia". Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Direktor festivala Tomislav Mrduljaš istaknuo je da ja zadovoljan posjećenošću festivala. „Izrazito sam zadovoljan odazivom ovih par dana, vidim upravo kako mi se čini najveći red u povijesti festivala pred ulazom, a to je zato i što poštujemo sve epidemiološke mjere. Evo, ljestvicu smo postavili dosta visoko s ovim programom pa se nadam da će tako biti i idućih godina“, kazao je, a istaknuo je i da su se maksimalno potrudili da sve bude 'pravo', jer znaju koliko su izvođači željni nastupa, kao i publika događanja.

Dodajmo da su program vodili Duško Ćurlić, Doris Pinčić i Jelena Lešić, a među izvođačima koji su nastupili su Giuliano, Alka Vuica, Boris Rogoznica, Dražen Zečić, Mia Dimšić, Luka Basi i Ivana Kovač, Mladen Grdović, Domenica, ToMa i brojni drugi.

U publici su se mogli vidjeti mnogi poznati gosti poput gradonačelnika Splita Ivice Puljaka, glumice Ane Gruice Uglešić, glazbenice Hane Huljić, zvijezde televizijskih showova Olje Einfalt i drugih.

Podsjetimo, ovogodišnje izdanje popularnog festivala započelo je u četvrtak 8. srpnja ekskluzivnim koncertom dive Doris Dragović. U petak je na rasporedu bila Retrospektivna večer na kojoj su najveći hitovi Festivala dobili svoje moderne aranžmane.

