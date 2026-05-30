FOTO Pogledajte kako živi 'najskuplja ljubavnica' na svijetu: Za dan s njom šeik plaća i do 5000 eura

Yana Orfeeva, 27-godišnja Ukrajinka, dospjela je u središte medijske pozornosti kao "najskuplja ljubavnica na svijetu". Svjetski mediji raspisali su se o njezinoj navodnoj vezi s tajanstvenim saudijskim princem koji joj, prema navodima, isplaćuje vrtoglavih 4700 eura dnevno samo za njezino društvo.

U vezi su navodno više od pet godina, a za to vrijeme princ ispunjava svaku njezinu želju, osiguravajući joj život o kakvom mnogi mogu samo sanjati. Svoj raskošan stil života, koji uključuje luksuzna putovanja jahtama, skupocjene automobile i dizajnersku odjeću, Yana redovito dokumentira na svom Instagram profilu, gdje je prati gotovo 200 tisuća ljudi. Identitet njezinog partnera strogo se čuva u tajnosti, iako neki strani mediji nagađaju da bi se moglo raditi o prijestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu. Zarađeni novac pametno je iskoristila za kupnju stanova diljem Europe i u rodnom Kijevu, osiguravši si tako i dodatne izvore prihoda.

Osim bogatstvom, Yana privlači pažnju i velikom fizičkom transformacijom. U javnost su dospjele fotografije iz njezine rane mladosti, koje otkrivaju kako je izgledala prije niza estetskih zahvata. Iako je oduvijek bila atraktivna, odlučila se za korekcije koje su itekako vidljive - povećala je usne, operirala nos i jagodice, a mnogi smatraju da je promijenila i oblik očiju popularnim zahvatom "fox eye". Dok jedni tvrde da joj operacije nisu bile potrebne, drugi se slažu da je svoj novi izgled itekako dobro unovčila.

Prije nego što je upoznala princa, Yana se pokušavala probiti na natjecanjima ljepote u Ukrajini. Nakon početka veze, navodno je s društvenih mreža obrisala većinu starih fotografija na kojima je bila s obitelji. Nedavno je obznanila i da je postala majka, podijelivši fotografiju novorođenog sina uz poruku: "Dobrodošla na svijet, naša mala srećo. Mama i tata su te čekali jako dugo".

