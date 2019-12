Nekada je žarila i palila domaćom scenom, a onda je potpuno nestala: 'Sada mi je Bog na prvom mjestu'

Prije točno 15 godina do tada gotovo anonimna Porečanka Stefany Hohnjec izabrana je za Miss Sporta i postala neizostavno lice domaće javne scene. Godinama je plijenila pozornost javnosti, baš kao i njezina mlađa sestra Matea, uz koju su se vezali brojni skandali. Sve to bilo je očito previše za Stefany koja se odlučila povući iz javnog života. Udala se za poduzetnika Ivana Papića s kojim ima sinčića Andriju, posvetila se obitelji i potpuno se predala vjeri.

Posvjedočila je to gostujući u radijskoj emisiji Hrvatske katoličke mreže “Zašto vjerujem”, u kojoj je otkrila da ju je upravo vjera u Boga spasila. – Nakon što sam postala Miss Sporta, dogodila se prekretnica u mojem životu i ja sam se izgubila. Skrenula sam u drugu ulicu, što možda nije bila volja Božja, ali sve se s razlogom dogodilo. Prošla sam teške stvari, vidjela i doživjela mnogo toga, no opet je Bog tako htio. Kroza sve to mene je gradio i rasla sam do trenutka dok nije došlo do bližeg susreta i upoznavanja s Bogom. Da u prošlosti nisam imala toliko teških situacija, ne bih mogla toliko duboko doživjeti susret s Bogom – istaknula je Hohnjec.

Foto: Grgur Zucko/Pixsell

U međuvremenu se Stefany vratila svojoj prvoj ljubavi – gimnastici pa tako danas vodi klub ritmičke gimnastike koji radi na četiri lokacije, u Zagrebu na Kajzerici i Knežiji te u Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uz podršku obitelji odlično balansira posao i majčinstvo koje ju je, ističe, potpuno promijenilo. – Zahvalna sam Bogu na daru života, na djetetu i na tom iskustvu koje imam kao majka. I zahvalna sam što mi je dopustio da kroz Andriju još više učim i rastem – kazala je Stefany koja je svojedobno živjela i u Kini, točnije u Pekingu. Ondje je radila u privatnoj sportskoj akademiji s djecom predškolskog i školskog uzrasta. Kad se jednom prilikom bivša manekenka nakratko vratila u Hrvatsku, prekinula je dugogodišnju vezu, a prekid je na njoj ostavio traga.

Foto: Facebook

– Bio mi je to šok i slom, nešto što nisam očekivala, a s Bogom nema očekivanja – istaknula je Stefany. Nakon prekida veze predala se vjeri koja ju je spasila. – Nakon mnogo vremena, na poziv jedne gospođe otišla sam na svetu misu i poslije toga s jednim divnim svećenikom iz Dubrovnika fra Marinom razgovarala sam i ispovjedila se. Tu sam baš, onako, otvorila srce, dušu, sve sam izrekla i nekako vjerojatno tim otvaranjem dopustila Bogu da mi se približi, da ga mogu čuti, da mogu čuti Njegov glas, da mogu imati povjerenje da nisam sama. Sljedeći dan otišla sam na pričest i kad sam primila hostiju nakon toliko dugo vremena – doživjela sam neku drugu dimenziju. Osjećala sam se kao da nisam tu, doslovno sam osjećala Boga bliže sebi, slobodu, mir – onaj nepoznati – koji do tada nisam doživljavala i od tog trenutka sve je postalo drukčije u mom životu – ispripovijedala je.

Danas je Bog njezina svakodnevica i to se ne srami priznati. – On je moje jutro i moj dan. Trudim se staviti Boga na prvo mjesto i više ne mogu zamisliti život bez njega – kaže Hohnjec-Papić i dodaje kako se trudi svaki dan ići na svetu misu, a članica je i ženske molitvene zajednice. Danas je posebno raduju svjedočanstva vjernika koje je Bog vratio na pravi put, a uz Stefany, vjeri se okrenula i njezina sestra Matea nakon što se u listopadu 2012. godine suočila s velikom tragedijom.

Naime, u stanu u kojem je živjela s tadašnjim suprugom Josipom Nikićem od predoziranja je preminula nesretna 20-godišnjakinja. Zbog svega Matea je završila iza rešetaka na odsluženju jednogodišnje zatvorske kazne. U fokus javnosti ponovno je dospjela u srpnju prošle godine kada joj je zabranjen ulazak u Eufrazijevu baziliku u Poreču koju je do tada svakodnevno posjećivala. Policijska zabrana uslijedila je nakon što je Matea vikala na misi, a svoje ponašanje poslije je pokušala opravdati tvrdnjom da se bori s opsjednutošću demonima i zlom.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL