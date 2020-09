Ella Dvornik želi otići: Imam sve manje strpljenja za Zagreb

Već nekoliko mjeseci Ella Dvornik pokušava naći kuću koja bi bila idealna za njezinu obitelj. Njezina potraga odvija se na Kvarneru i Istri i želi se sa suprugom Charlesom i njihovim kćerima što prije odseliti iz Zagreba.

- Sretan vam utorak! Ide mi na živce ova 2020. godina. Inače ne volim slavlje nove godine, al nadat ću se da je iduća bolja i dočekat je malo veselije. Možda je ova loša jer sam prošlu novu godinu bila trudna i bolesna pa sam bacila jačmen na cijeli kalendar.

Uglavnom. Imam sve manje strpljenja za Zagreb, želim što prije naći tu kuću koju ću nazvati domom. - napisala je Ella svojim oobožavateljima na Instagramu. Rekla je kako je najkasnije do ožujka želi pronaći dom za svoju obitelj, a korona i cijela situacija u državi su joj samo otežale i oduljile potragu.

- Korona mi nije nimalo pomogla u tom procesu koji je i ovako i onako naporan u našoj državi. Al čisto manifestacije radi i da pošaljem energiju u svemir pa mi se možda ostvari (jer sve drugo sam probala). Pronaći ću taj dom najkasnije do trećeg mjeseca! I evo upravo sam na putu OPET za Kvarner i Istru i držim fige da ćemo pronaći to što tražimo. I to su neke moje misli zadnjih par dana. To i naravno moja Pinterest ploča koja je prepuna kuhinja koje koštaju valjda više nego ta kuća. - piše Ella.