Neda Ukraden (72) skinula se u kupaći i oduševila pratitelje: 'Otvaranje sezone'

Jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji Neda Ukraden (72) još jednom je pokazala da su godine za nju samo broj. Pjevačica kojoj mediji tepaju da je "najsexy baka Balkana" skinula se u kupaći kostim i otvorila sezonu kupanja.

- Otvaranje sezone 2023, kratko je napisala u opisu prizora nastalog kraj bazena a na kojoj pozira u jednodijelnom ružičastom badiću, a na glavi je imala i šešir.

Fotografija je u manje od jednog dana dobila gotovo 9000 lajkova i puno komentara u kojima su obožavatelji hvalili Nedin izgled,

"Sve pohvale za izgled i stajling", "Uvijek divna i prekrasna žena", "Dama se ne postaje, dama se rađa. Svaka čast", samo su neki od komplimenata.

Pjevačica je nedavno pokazala kako je obnovila svoju rodnu kuću u mjestu Glavina Donja kraj Imotskog.

Tijekom Domovinskog rata ta je kuća bila srušena i takva je stajala sve donedavno, a onda ju je Neda odlučila obnoviti. Kuća sada ima i bazen. Pjevačica je nedavno za srpske medije govorila i o tome je li zaljubljena.

– To je velika zabluda. Žena sjaji kada je zadovoljna i sretna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da netko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim! Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve. Iako nije u vezi, kaže da joj udvarača ne nedostaje, a pogotovo mlađih i kaže da joj se mlađi muškarci redovno udvaraju.

– Redovno! Pa neće mi se valjda udvarati ovi moji vršnjaci koji sada sa štakama hodaju i ne mogu uz stepenice. Osim mojih vršnjaka koji su top, a to su Brega i Čola – poručila je Neda.

