Neda Parmać: 'Pokušala sam se promijeniti i to je donijelo niz dijagnoza'

Neda Parmać u ovogodišnjoj sezoni showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" iz emisije u emisiju pokazuje kako bez problema obavlja svaki zadatak koji joj slučajnim odabirom zada gljiva. Još u prvoj emisiji sve je oduševila imitacijom Tereze Kesovije, prije dva tjedna pobijedila je kao Fleur East, a sve nas je dobro nasmijala i u prošloj sezoni kada je utjelovila Davora Gopca i Psihomodo Pop.

- Nekim sam svojim nastupima više, a nekima manje zadovoljna. Nekima nisam uopće zadovoljna. Naravno da ću izdvojiti Terezu i Fleur, a mislim da sam bila dosta dobra i u ulozi Psihomodo popa. Otkako je show počeo s emitiranjem, vidjela sam se u njemu. Mislim da to dovoljno govori, a kad sam vidjela kakva produkcija stoji iza jedne emisije, shvatila sam koju sreću imam. Priča se da smo najbolja ekipa do sada. Volim raditi u opuštenoj atmosferi i mislim da sam svima dala do znanja da se samo želim zafrkavati i zabavljati, i tako je i bilo, priča nam Neda koja se osvrnula i na kritike gledatelja kojima nije bilo po volji kad je ona pobijedila, već su smatrali da je pobjedu zaslužila Lu Jakelić kao Severina.

- Zbilja ne razumijem što je nekim ljudima. Mislim, kakve ja veze imam s tim što sam pobijedila, odnosno što ona nije. Dapače, dala sam joj svojih pet bodova jer sam doista mislila da ih je zaslužila. Žao mi je da ljudi misle da smo rivali kad zapravo moja pobjeda nije ništa drugo nego mogućnost da doniram novac u ime Nove TV nekome po mom izboru. Žao mi je isto tako što su neki komentari koje su mediji prenosili zapravo zasjenili moj nastup za koji sam se stvarno trudila, i što me neki pritom vrijeđaju i na osobnoj razini. Što se tiče priče o namještanju

- Lu je, zasluženo, dobila najveći broj bodova od žirija. Ja sam pobjedu odnijela zahvaljujući kolegama na kauču. I opet naglašavam, to je apsolutno nebitno. Imamo dvije super izvedbe na YouTubeu koju ljudi mogu slušati, kaže Neda. Pjevačica je komentirala i kritike gledatelja kojima smeta što natjecatelji showa "Tvoje lice zvuči poznato" za uloge pjevača potamnjuju kožu lica.

- Koncept showa "Tvoje lice zvuči poznato" temelji se na transformaciji natjecatelja u poznate osobe svjetske i domaće glazbene scene koje su u odabiru tretirane jednako - neovisno o spolu, dobi, boji kože i nacionalnosti. Mi imamo za cilj što vjernije se transformirati u izvođača prema izgledu, vokalu, pokretima i mimici i žao mi je ako itko to tumači kao nešto negativno, odlučno će Neda, dodajući kako dolaskom u show nije imala neke posebne želje što se tiče toga koga bi voljela imitirati. Kaže kako bi možda voljela "postati" Celine Dion ili Mariah Carey, pjevačice moćnog glasa. Nedi su protekli mjeseci pandemije bili teški, kao i drugim kolegama. Nastupi u TLZP-u su joj praktički jedini nastupi u posljednje vrijeme.

- Svirki nemamo, svadbe se otkazuju, a pozivi ne stižu. Nastojim biti optimistična. Ulažemo u nove projekte u nadi da će nam se kad-tad vratiti jer ovo sve jednom mora stati. Nosim masku, ne izlazim, perem ruke, ali to je nešto što radim cijeli život. Neke mjere trebaju postojati, za neke nisam sigurna, veli pjevačica koju svi doživljavaju kao vedru osobu. No i ona je, kaže, imala problema s depresijom i bullyingom.

- Uvijek sam bila drukčija, recimo to tako. Pokušala sam se promijeniti i to je donijelo niz dijagnoza. Sada intenzivno radim na tome da se vratim na staro koliko god to nekom išlo na živce.

Ja jesam vedra osoba, nekome i zabavna, ali to nema veze s depresijom; odnosno, jedno ne isključuje drugo, ako me razumijete, kaže nam Neda. Nekadašnja članica grupe Feminnem posljednjih godina je aktivna i u grupi Gelato Sisters, u kojoj pjeva sa sestrom Sanjom i Janom Valdevit. Nedavno su pozvane da sudjeluju u međunarodnom projektu koji objedinjuje sedam bendova diljem svijeta, a sve u namjeri da se proslavi "Dan ujedinjenih naroda". Svi bendovi pjevali su ""Boogie woogie bugle boy".

- Baš me jako veseli ono što je pred nama. Pjesma,video, album! Nadam se i radni prosinac. Isto tako, internacionalni projekt koji ste spomenuli početak je predivnog prijateljstva, a nadam se i daljnje suradnje s bendovima diljem svijeta. Zahvaljujući angažmanu u TLZP-u i mom prvom nastupu, imamo i prvi singl, kaže Neda kojoj je najveća obožavateljica sedmogodišnja kći Adriana koja je krenula u prvi razred.

Ona i ne osjeti "ova vremena". Dajem sve od sebe da joj olakšam život i da ne remetim njezino djetinjstvo. Super je učenica, puno odgovornija nego što sam očekivala. Najveći mi je šok što se veseli domaćoj zadaći. Od mene je naslijedila i glazbeni talent, ali i smisao za humor. Ne znam hoćete li mi vjerovati ako kažem da se s njom najbolje zabavljam. Genijalna je i nadam se da se to neće promijeniti, ponosno će Neda. Adriana ide u glazbenu školu "Mikrofončići" koju vodi njezina mama.

- Često profesori pjevanja zaborave da su ljudi nama došli zbog ljubavi prema glazbi i pjevanju. Ja ih podsjećam na to da moraju uživati dok pjevaju bez obzira koliko nesavršenu tehniku imali, jer pjevati se može naučiti, ali emociju ili imaš ili nemaš. Najviše mi je stalno da se "Mikrofončići" dobro zabave na satu jer to je bit glazbe - zabava. Naravno, i umjetnost, ali na prvom mjestu zabava, zaključila je Neda.