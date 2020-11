Preminuo poznati televizijski glumac, znamo ga i iz Bondovog filma

Britanski glumački veteran Geoffrey Palmer preminuo je u 94. godini života, pišu britanski mediji.

- Žao nam je što s tugom objavljujemo da je glumac Geoffrey Palmer mirno umro kod kuće jučer u dobi od 93 godine, objavio je njegov agent. Palmeru su na društvenim mrežama počast dali brojni glumci i fanovi.

- Tužan sam kada sam čuo da nas je napustio Geoffrey Palmer. Bio sam vrlo uzbuđen što sam ga jednom upoznao, a zatim sam imao čast glumiti s njim u filmu "Izgubljeni Božić". Njegov rad ostat će s nama i kroz to će živjetii vječno. Dobar posao gospodine. Počivajte u miru, napisao je komičar Eddie Izzard.

Palmer je možda bio najpoznatiji po ulozi Lionela Hardcastlea u sitcomu "As Time Goes By" od 1992. do 2005. godine.

Igrao je uz Dame Judi Dench, a dvojac je glumio ponovno spojeni par bivših ljubavnika koji su se vjenčali kasnije u životu.

Govoreći 2018. godine na dodjeli nagrada za časopis The Oldie, Dame Judi rekla je:

-Voljela bih da poželim da ovo budu nagrade za 'najperspektivnijeg novopridošlog' ili možda čak i 'najnezgodnijeg muškarca kojeg sam ikad ikad imao zadovoljstvo raditi s ', ali nisu. Citirat ću Bernarda Shawa kad je rekao za Ellen Terry" nikad mi se nije činila starom ". Pa, ni ti meni.

Palmer i Dame Judi također su zajedno nastupali u filmu Jamesa Bonda 1997. "Sutra nikad ne umire". Također je bio poznat po tome što je ljubitelja kobasica doktora Pricea u seriji "Fawlty Towers".