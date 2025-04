'Ne znam zašto je ljubomorna': Gordana iz 'Braka na prvu' ovako je izgubila kontakt s Milanom, a družili su se nakon showa

Gordana Gašparić Vrbljanin, sudionica prve sezone reality showa 'Brak na prvu', redovito se oglašava na društvenim platformama, dijeleći trenutke iz svog privatnog života. Nedavno je objavila fotografiju iz šetnje šumom sa svojim unukom, a možete ju pogledati OVDJE. U emisiji je bila uparena s Milanom Tokićem, s kojim je nakon završetka eksperimenta održavala prijateljski odnos. Međutim, njihova komunikacija je s vremenom prestala. Prošlog ljeta, Gordana je otvoreno progovorila o situaciji s Milanom.

"Njegova partnerica me blokirala na društvenoj mreži, a kad sam to rekla prošle godine, nazvala me i tvrdila da nije. Znam da se Milan u takve stvari ne razumije. Ne znam zašto je njegova partnerica ljubomorna na mene. U 'Braku na prvu' smo se samo poljubili u obraz. Bilo mi je prekrasno u showu, nikad to neću zaboraviti. Milan je divan čovjek. Nismo rekli ništa ružno jedno protiv drugog. Što ja mogu što je njegova partnerica ljubomorna na mene?", ispričala je.

Gordana je izrazila zabrinutost za Milanovo zdravlje, s obzirom na njegovu raniju bolest. Izrazila je žaljenje što nije uspjela održati prijateljstvo s Milanom i njegovom partnericom, predlažući zajedničke aktivnosti poput kupanja u toplicama ili posjeta Zagrebu. Unatoč tome, Gordana i dalje čuva lijepe uspomene na svoje sudjelovanje u 'Braku na prvu' te održava kontakt s nekim drugim sudionicima showa.

Osvrnuvši se na svoj trenutni ljubavni status, Gordana je izjavila da nema značajnih promjena. "Ostalo je malo inteligentnih muškaraca te je većina takvih već zauzeta. Ne želim biti s bilo kime. Ono što želim, nema. Voljela bih imati nekoga za druženje, prijateljstvo, da odemo na ples, neku zabavu, putovanje. Vidim tu kod umirovljenika da svatko ima nekoga, svog para. Svaki muškarac koji se pojavi, traži kauč, daljinski i spremanje", objasnila je Gordana.

