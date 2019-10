'Ne bojimo se kritika. Stvorili smo “hrvatski chic” i pokrenuli lavinu komentara'

Iza brenda TWINS koji će prikazati svoju novu kolekciju na ovogodišnjem Bipa FASHION.HR-u, stoje kreativci Damir Begović i Domagoj Štimac.

Njihovu estetiku obožavaju poznate Hrvatice, a oni kao dvojac djeluju već šest godina te svakom novom revijom uspijevaju osvojiti nove obožavateljice. Damir i Domagoj kažu da je to zato što su posljednjih par sezona izborom tema društveno-političkog konteksta stvorili “hrvatski chic” i pokrenuli lavinu komentara o tome te natjerali publiku da obrati pažnju na neke od najbitnijih problema današnjice.

Uskoro ćete prikazati svoju novu kolekciju na Bipa Fashion.hr . Već ste šest godina na sceni kao brend TWINS, što je vaš najveći uspjeh?

Damir i Domagoj: Smatramo da je sama činjenica da smo opstali na hrvatskoj modnoj sceni kreativno stvarati i redovito predstavljati kolekcije šest godina naš najveći uspjeh, ali ako bi morali izdvojiti jednu stvar to bi definitivno bila Elle Style Award nagrada za najbolje mlade dizajnere koju smo osvojili 2013. godine za svoju prvu ljetnu kolekciju inspiriranu Afrikom. To nam je do danas najdraži trenutak i najveći uspjeh u poslovnoj karijeri kada je Twins brend u pitanju.

Foto: Promo

Kako ste se upoznali i zašto ste odlučili surađivati?

Damir i Domagoj: Sve je počelo 2007. godine kada smo obojica upisali srednju školu za Tekstil, dizajn i primijenjene likovne umjetnosti u Osijeku gdje smo naučili sve elemente koje smatramo da bi jedan modni dizajner trebao savladati. Imali smo jako veliku sreću jer smo imali odličnu mentoricu prof. Jelku Bauer koja nas je vodila kroz sve 4 godine i potrudila se svojim iskustvom stvoriti od nas dizajnere kakvi danas jesmo. Svake godine odvijao se dan škole na kojem je bila čast imati reviju od maksimalno 4-6 modela na koji ste se mogli prijaviti s kolekcijom. Na drugoj godini školovanja iako se tada još nismo ni družili jer smo jedan drugoga smatrali konkurencijom (samo zato što smo bili jedini dečki u cijelome razredu) obojica smo imali istu ideju i sličan koncept kolekcije iako ni ja ni on nismo znali što drugi radi. Koncept kolekcije smo predali mentorici Jelki Bauer koja nas je odlučila spojiti u jednu reviju kako bi imala više mjesta u programu...za nas je to bio fijasko! Nismo htjeli surađivati apsolutno nikako…ali su opcije bile predstavljanje zajedničke kolekcije ili uopće niti jedan neće imati kolekciju. Budući da su nam obojici revije najdraži dio u našem poslu pristali smo na to samo iz razloga kako bi predstavili kolekciju. U početku je to bila borba ali kao i u svakom odnosu kompromis je zlatna riječ Tada se zaslugom prof. Bauer rodio brend TWINS. Bila je to kolekcija pod nazivom Animal Planet od 16 modela iako nam to nije bio cilj svi su modeli prodani nakon kolekcije i tada smo se dogovorili ako ikada u budućnosti budemo prezentirali svoju prvu kolekciju javno bit će to zajedno i inspirirana životinjskim uzorcima.

Imate li neku posebnu raspodjelu dužnosti? Je li jedan od vas više orijentiran na biznis? Ili ste oboje jednako uključeni u kreativni i poslovni proces?

Damir i Domagoj: Obojica smo jednako uključeni u sve segmente stvaranja našeg brenda. Radilo se o kreativnom, vizualnom ili poslovnom djelu trudimo se biti uključeni u sve podjednako. Ponekad bude podijele ali jedan drugoga obavještavamo o svemu na čemu se radi ako je jedan od nas više zadužen za određeni dio. Timski rad nas najčešće vodi do te uspješne kombinacije zbog kojeg je brend Twins tako prepoznatljiv.

Koja kreacija vam je do sada bila najzahtjevnija?

Damir i Domagoj: Uvijek pokušavamo napisati priču. Mi nikada ne stvaramo kolekciju sa samo jednom bojom, jednom siluetom i jednom idejom. Sve su to kreacije kako bi ugodili različitim potrebama, različitim ženama za različite prigode. Radimo na individualnosti svakog komada koji se uklapa u cjelinu. Svi komadi su nam jednako bitni, posebni i reprezentativni svaki sam za sebe, a sve ostalo ovisi o promatraču. Naravno svaka kolekcija ima svoje “lakše i teže” komade ali sve je to čarolija našeg posla. Kao najzahtjevnije kreacije izdvojili bi one šivane po mjeri poput vjenčanica, haljina za crveni tepih ili zimskih kaputa i kostimića koji nam predstavljaju izazov isključivo zbog većeg obujma posla i utrošenog vremena na svaki od tih komada.

Foto: Promo

Jeste li svojim dizajnom uspjeli oduševiti nekoga čijih kritika ste se pribojavali?

Damir i Domagoj: Ne bojimo se kritika. Smatramo ih poželjnima i dobrodošlima ako se temelje na istini i konkretnim komentarima na naš rad i stvaranje. Ne trudimo se svidjeti publici jer publika često nažalost ne razumije naše kreacije ili kolekcije. Zato se trudimo stvarati ono što želimo i osjećamo. Tko se pronađe u našoj estetici uvijek je dobrodošao, a tko ne pronaći će se negdje drugdje i to je apsolutno normalno jer ne možete se svidjeti svima. To je suludo. Morate ostati dosljedni svome stilu što je više moguće čak i onda kada kritike nisu najbolje. To je snaga kvalitetnih dizajnera biti svoj i konstantno raditi na sebi, svome brendu i razvijati se.

Jeste li se ikada posvađali?

Damir: Kod nas je to sve jing/jang nekada je teško, a nekada jako lagano sve ovisi o raspoloženju obojice i koliko nam je aktualna tema kolekcije zanimljiva i inspirativna. Definitivno je lakše pitati za savjet nekoga tko s tobom radi kada zapneš u skici, krojenju ili izradi. Mislim da nema nedostataka, jedino kada nismo skupa pa prijenos bitnih informacija i dogovora traje dulje. Nesuglasice rješava vrijeme.

Domagoj: S obzirom na to koliko se dugo poznajemo ponekad se razumijemo kao da jedan drugome čitamo misli bez prevelike potrebe za komunikacijom jer ipak smo mi 'twinsi'. I sve funkcionira savršeno. Damir je horoskopski blizanac, a ja sam ovan i svaka medalja ima dvije strane pa se tako ponekad i svađamo tjednima oko jednog ušitka. Svi naši prijatelji koji su imali priliku doživjeti to bježe glavom bez obzira, čim naslute da se sprema oluja. Na kraju dana za nas je to sve posao i samo želimo dati najbolje što možemo od sebe u tom trenutku.

Foto: Promo

Kako se ova kolekcija koju ćete prikazati na Bipa FASHION.HR -u razlikuje od dosadašnjih?

Damir i Domagoj: Posljednjih par sezona izborom tema društveno-političkog konteksta stvorili smo “hrvatski chic” i pokrenuli lavinu komentara o tome te natjerali publiku da obrati pažnju na neke od najbitnijih problema današnjice. Uvijek se trudimo aktualnu tematiku predstaviti na optimističan način provučen humorom i dobrim dizajnom. Ta kombinacija kod publike pokreće emocije i to je najbitnije. Osjećati nešto! Jer na kraju dana moda za nas nije samo o tijelu i odjeci. Moda je zapravo sanjati fantaziju a to mi i radimo. I ove sezone predstavljamo reviju u suradnji s CCC Shoes and Bags i veselimo se novoj kolekciji.

Surađujete s mnogo poznatih Hrvatica, ali koju svjetsku zvijezdu biste najradije odjenuli za Met Galu npr.?

Damir: Nicole Kidman

Domagoj: Angelinu Jolie

Foto: Promo

Što mislite o hrvatskoj modnoj sceni? Može li se „živjeti“ od modnog dizajna ?

Damir i Domagoj: Smatramo da je hrvatska modna scena šarolika i da bi bilo dobro pročistiti ju malo. Naša klijentela je uzak krug ljudi i iako smo na početku karijere shvaćamo koliko je teško proširiti interes domaće publike o svom radu i stvaranju. Zato nastup na platformi kao što je Bipa FASHION.HR-a daje pozitivan poticaj cijeloj modnoj sceni. Moda je business kao i svako drugo zanimanje.