Lepa Brena o kućanskim poslovima: 'Sve što mogu platiti ne želim raditi'

Lepa Brena poznata je po svom pjevačkom umijeću, a kad na red dođu kuhinjski poslovi, priznaje da na to ne voli gubiti vrijeme.

- Mama me naučila kuhati, to je bilo nešto obavezno. Sve sam morala znati, međutim, sve što mogu platiti ne želim raditi. Volim lijepo postavljen stol te da mi netko skuha i donese. Sve dok sam živa, moći ću si to priuštiti. Bolje mi je zaposliti neku lijepu kuharicu nego da gubim vrijeme na to što se pojede za pola sata. Ne trebam biti najbolja i sve raditi savršeno - kazala je Brena.

Foto: Petar Glebov/Pixsell

Naime, njezine kućanske poslove obavlja posluga, a nedavno je i svoju snahu Aleksandru Prijović, savjetovala da se posveti djetetu, a kuhanjem se ne zamara. U njihovoj kući suprug Boba Živojinović veći je gurman od svoje supruge.

Lepa Brena i Boba Živojinović u braku su gotovo tri desetljeća, no mnogi detalji s početka njihove veze nisu poznati široj javnosti. Brenu i Bobu upoznao je njezin menadžer Raka Đokić, a njihov je susret, kaže pjevačica, bio sudbinski. - Sjećam se da sam davala intervju za "Ilustrovanu politiku" i da me Raka s novinarkom zaključao u ured da možemo normalno razgovarati.U jednom trenutku Raka je ušao s Bobom i upoznao nas - otkrila je svojedobno Brena.

- Dogovorili smo se da se nađemo u Novom Sadu. Ja sam krenula na mjesto susreta, stojim na semaforu i vidim njega s druge strane kako čeka i širi ruke. Zamišljam kako mu trčim u zagrljaj, skačem, vrtimo se tako kao na filmu, samo usporeno. I ja se stvarno zaletim njemu, skočim mu u zagrljaj, ali u tom trenutku padnemo i Boba povrijedi ruku - ispričala je pjevačica.

Boba je s druge strane kazao kako nije očekivao da je Brena toliko teška. - Mislim da nikada brže nisam vozio i stigao do Novog Sada kao tada, zbog tog našeg susreta. Sve sam mogao podići, ali je ona bila nekako teška, pa je nisam mogao zadržati - istaknuo je tenisač. Iako bi ova izjava mnoge žene uvrijedila, Brena se na nju samo dobro nasmijala.