Natjecatelj kiksao na pitanju o popularnoj Oliverovoj pjesmi pa tražio džoker! Biste li vi znali ovaj odgovor?

U ovotjednom izdanju emisije 'Tko želi biti milijunaš?' gledatelji su mogli vidjeti dvojicu natjecatelja, Tomislava Pišonića iz Zaprešića te Ivana Kraljevića iz Zagreba.

Tomislav Pišonić, 30-godišnji programer iz Zaprešića, prvog džokera, pomoć znalca, zatražio je na pitanju za 64.000 kuna popularnog kviza "Milijunaš". Nije bio siguran koliko je arapskih država smješteno oko Perzijskog zaljeva. Pet, šest, sedam ili osam?



Znalac Ivan rekao je, nakon što je dva puta prebrojio zemlje smještene oko Perzijskog zaljeva, da je sedam točan odgovor. Prilikom prvog nabrajanja zaboravio je Saudijsku Arabiju na koju ga je podsjetio Tomislav.

- Malo sam brojio i krenuo od Omana, pa idu Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Bahrein, Kuvajt i Irak. S druge strane imamo Iran, ali naglasak je na arapskim državama. Koliko znam Iranci nisu Arapi, kazao je Ivan.

Foto: HRT

Tijekom drugog nabrajanja Tomislav mu je napomenuo da je i Saudijska Arabija među arapskim zemljama Perzijskog zaljeva.



- Znači sedam je. Vidite da nisam previše siguran. Lakše mi je jer vi nemate što izgubiti, kazao je Ivan aludirajući na prošlotjedno izdanje "Milijunaša" kada je natjecatelju ponudio netočan odgovor na 10. zemljopisno pitanje zbog čega je on napustio kviz s 1000 kuna. Tomislav je još jednom prebrojio zemlje i odlučio riskirati.



- Sedam je moj konačan odgovor, rekao je i točno odgovorio na 11. pitanje. I na pitanju za prelazak drugog praga, programer iz Zaprešića odlučio je riskirati. Tko je od španjolskog kralja Karla I. nagrađen grbom sa zemaljskom kuglom i natpisom "Primus circumdedisti me", glasilo je 12. pitanje. Ponuđena su imena istraživača Juana Poncea de Leóna, Rodriga de Triana, Vasca Núñeza de Balboa i Juana Sebastiána Elcana.



- Pretpostavljam da je prvi koji je okružio zemlju Elcano. Magellan (Ferdinand) je umro na Filipinima. Znači nije prošao sve. Mislim da je Elcano bio s njim i da se on vratio (u Španjolsku). Siguran sam. Neću trošiti džokere pa što bilo. Konačni odgovor je Juan Sebastián Elcano, kazao je Tomislav i osvojio 125.000 kuna.

Tarik mu je čestitao.



- Svi smo uz Vas. Ne samo znalci već i znalci koji čekaju na vaše mjesto. Lijep je znak kad se smješkaju igrači koji ne igraju, kazao je Tarik Filipović.

Koja simpatična životinja među precima ima i zastrašujuće dinosaure, glasilo je 13. pitanje za 250.000 kuna. Sirijski hrčak, šarenobradi kolibrić, kućni macaklin ili crvenooka gatalinka?



Tomislav je prvo zatražio džokera pola-pola. - Mislim da ni jedan moj džoker zovi neće ovo znati, kazao je programer iz Zaprešića.



Nakon suženog izbora ostali su šarenobradi kolibrić i kućni macaklin, što mu nije pomoglo da se odluči. Zatražio je i džokera zovi, no ni on nije znao odgovor. - Mislim da je šarenobradi kolibrić, no nisam siguran. Znam kokoš ima veze s T-rexom, kazao je džoker zovi.

Foto: HRT - Najrađe bih riskirao, no nema smisla. Odustajem, kazao je Tomislav Pišonić i napustio popularni game-show sa 125.000 kuna. Nakon odustajanja naglasio je da bi se odlučio za šarenobradog kolibrića, što bi mu osiguralo i nastavak natjecanja.

Sljedeći natjecatelj Ivan Kraljević iz Zagreba prvog džokera zatrebao je na pitanju za 8.000 kuna. Pomoću sugestije znalca Ivana točno je odgovorio da Španjolska nema nijedan otok u Antilima. Ponuđene su bile i Francuska, Nizozemska te Velika Britanija.Akademskom slikaru, prevoditelju i izdavaču pomoć džokera pola-pola zatrebala je za odgovor na 9. pitanje. Koju su Oliverovu pjesmu iz 1979. Oliver i Davor Rudolfi "rasplesali" 2001., glasilo je pitanje za 16.000 kuna.

Foto: HRT Nakon džokera pola-pola ostali su "Ljubav je tvoja kao vino" i "Što to bješe ljubav". - Mogu samo pogađati, kazao je Ivan te dodao kako to nije njegov žanr. Odlučio se za pjesmu "Ljubav je tvoja kao vino" i osvojio 16.000 kuna te nastavlja natjecanje idući četvrtak.

