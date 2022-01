Domaći pjevač progovorio o ljubavi s 10 godina starijom kolegicom: 'Ona je najbolja u svemu'

Pjevačica i autorica brojnih hitova domaće glazbene scene Antonija Šola (42) i Mario Regelja (32), pjevač sve popularnijeg benda Ljubavnici, svoje dugogodišnje prijateljstvo pretvorili su ljubav, o čemu je javnost doznala prošle godine nakon dugog skrivanja.

Iako su svoju ljubav htjeli zadržati za sebe, prošle godine odlučili su da se više neće skrivati te sada često objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Mario je za InMagazin progovorio o njihovoj ljubavi i o tome čime ga je pjevačica osvojila.

''Lijepo je kad imaš nekog tko te shvaća, tko razmišlja kao ti, kome su stvari oko našeg posla bitne i jasne'', kazao je Mario i dodao: ''Antonija je najbolja u svemu. Pažljiva, nježna, dobra, a kad sve to zbrojiš, dobiješ predivan paket''.

Zajedno stvaraju pjesme, poput ove nove benda Ljubavnici na kojoj su zajedno radili, a zove se ''Moji prijatelji''.

''I ovog puta me iznenadila i dokazala stvarno da je, što se teksta tiče, najbolji autor u regiji'', rekao je Mario o Antoniji.

Podsjetimo, početkom srpnja prošle godine Mario je za RTL.hr potvrdio da su zaljubljeni.

"Sve je još friško, ne bih o tome koliko već naša veza traje. Najbitnije je to da je nama lijepo, da se slažemo, da mnogo vremena provodimo zajedno te da stvaramo, što nas je naposljetku i spojilo. Pjesma je naša najveća poveznica. Antonija i ja znamo se dugi niz godina. Prije pet, šest godina počeli smo stvarati prve pjesme, a onda je to sve preraslo u ljubav", kazao je i dodao: "Ona je predivna u svakom pogledu, ali ono što je umjetnicima najbitnije i što je na kraju presudilo jest zajednički interes – ljubav prema glazbi i pjesmama. Mnogi kažu da privatno i poslovno ne treba spajati. Iako smo već godinama suradnici u studiju, nikada nam to nije stvaralo probleme. Daleko od toga. Kada postoji iskra, to je sve veoma simpatično", zaključio je Mario.

