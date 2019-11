Naslijedio Elbu: Američki pjevač najseksi je muškarac u 2019. godini

Talentirani američki pjevač i glumac John Legend je po izboru časopisa "People" najseksi muškarac u 2019. godini, no kako sam kaže, nije siguran hoće li uspjeti živjeti s tom laskavom titulom.

Legend je u sretnom braku s manekenkom Chrissy Teigen s kojom ima dvoje djece i prvi je Afroamerikanac koji je za svoj umjetnički rad nagrađen Emmyjem, Grammyjem, Oscarom i Tonyjem.

"Kad sam čuo novost bio sam vrlo uzbuđen, ali istodobno i pomalo uplašen jer je to...velik pritisak", kazao je za People.

"John iz 1995. godine bio bi vrlo zbunjen što je titulu ponio nakon Idrisa Elbe", napisao je na Twitteru. "Dovraga, John iz 2019. je gotovo jednako zbunjen, ali hvala časopisu People. Ponijet ću titulu. Sada će me svi gledati pod povećalom da bi ustanovili jesam li uistinu dovoljno seksi za takvo nešto. Usput, izabran sam nakon Idrisa Elbe, što nije pošteno i nije mi baš simpatično", našalio se pjevač.

1995 John would be very perplexed to be following 2018 @IdrisElba as #SexiestManAlive. Hell, 2019 John is about as equally perplexed but thank you @People for finding me sexy. I'll take it 🤓 pic.twitter.com/Gw1la5Ebv4