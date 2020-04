Naša zgodna sportašica pokazala što radi u karanteni: 'Sada napokon imam vremena'

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh posljednje tjedne provodi na zagrebačkoj adresi. Poput svih nas i Ana je ostala doma i posvetila se nekim skrivenim zadovoljstvima kao što su kuhanje, ali i treniranje.

„Nalazim se u Zagrebu. Nemamo nažalost previše opcija gdje biti u ovo vrijeme i nadam se da smo svi doma i da se pazimo. Vrijeme provodim trenirajući doma koliko mogu, spavam malo više nego inače sada kada imam priliku (smijeh), a drugo vrijeme kuham, čistim, preslažem ormare i ustvari sve ono za što inače nikad nemamo vremena. Sve u svemu malo mi se usporio život kao i svima. Iskoristimo ovo vrijeme najbolje što možemo!” – otkriva Ana Konjuh i dodaje: “Tijekom ove karantene više vremena provodim u kuhinji tako da kuham svaki dan. Inače kad imam dosta treninga više pripremam neka jednostavnija i brza jela. Najradije pripremam rižu, špinat i piletinu, mislim da mi to nikada neće dosaditi (smijeh)!”

Ani ovih dana najviše nedostaje njena sloboda. “Dosta sam aktivna osoba i sada nam je dosta toga zabranjeno, nedostaje mi druženje s obitelji i prijateljima!” U isto vrijeme putem društvenih mreža rado komunicira s brojnim fanovim iz cijelog svijeta. S njima je i podijelila sjećanja na najveće uspjehe svoje dosadašnje karijere. „Najveći uspjeh je bilo osvajanje juniorskog Australian Opena i u pojedinačnoj i u konkurenciji parova. To je bio ustvari prvi trenutak kad sam pomislila da stvarno imam šanse uspjeti u ovom sportu i ostvariti svoje snove tako da ga neću nikada zaboraviti!”

Ana se prisjetila i svojih teniskih početaka te podrške obitelji koju je imala od prvog dana: ‘’Imala sam četiri godine kada sam počela trenirati tenis. Išla sam gledati stariju sestru koja je već trenirala i ostalo je povijest! Cijela obitelj mi je od prvog dana bila podrška, pogotovo tata i sestra. I mama me podržavala ali je i uvijek inzistirala da poštujem školske obaveze i imam dobre ocjene. To nije uvijek bilo lako, no danas mi je drago zbog toga.’’ – ističe Ana te dodaje: ‘’Najveći teniski uzor mi je definitivno Roger Federer, ali voljela sam pogledati i Li Na i Kim Clijsters!

Ana Konjuh je dvadesetdvogodišnja hrvatska tenisačica koja je na kraju srpnja 2017. godine bila 20. tenisačica svijeta. Rođena Dubrovkinja već je s četiri godine počela trenirati tenis, a 2012. godine nastupila je u igri parova u juniorskom finalu turnira parova na Wimbledonu. Kao juniorka je bila prva igračica svijeta, a 2013. je osvojila Australian Open u obje konkurencije. Ubrzo nakon prelaska na seniorsku razinu počela je bilježiti odlične rezultate, a 2016. je igrala i u četvrtfinalu US Opena. Ana se u veljači 2019. goodine podvrgla četvrtoj po redu operaciji lakta koja je na neko vrijeme odgodila nastavak njenih velikih teniskih uspjeha.

“Još uvijek se oporavljam, nažalost po četvrti put. Najteže i najviše frustrirajuće je ustvari neznanje hoće li uspjeti, hoću li napokon biti bez boli. Evo dan danas nakon više od godinu dana od zadnje operacije još uvijek ne znam hoće li sve biti u redu kad se vratim na turnire i je li operacija uspjela i je li napokon to bio problem. Jedino mi je preostalo čekati, nadati se i vidjeti jesam li napokon riješila problem!” - govori Ana i dodaje: “Vrlo je važno imati obrazovanje u životu bez obzira kojim putem vas život odveo to je ipak nekakva osnova i nesto na čemu uvijek mozemo graditi dalje. Sve u svemu mislim da ćemo sada, nakon ove pandemije i vremena kada smo bili izolirani, puno više cijeniti ‘’obične stvari’’ u životu i shvatiti koliko smo puno toga uzimali zdravo za gotovo!”

