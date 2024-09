Naša plus size manekenka progovorila o svom braku: Suprug i ja se svađamo na ulici i u svoja četiri zida

Naša plus size manekenka Lucija Lugomer Na Instagram Storyju odgovarala je na pitanja pratitelja, a između ostalog dotaknula se i braka i majčinstva. Lucija je inače majka dvojice sinova koje je dobila sa suprugom Danijelom Grlićem. Cijela je obitelj ovo ljeto išla na more, iako se Lugomer na početku predomišljala hoće li ići ili ne, s obzirom na to da su njihova djeca mala. Ipak, rekla je kako joj je ovo bilo jedno od najljepših ljeta ikad.

"Ako ćemo najiskrenije, ovo ljeto mi je bilo jedno od najljepših do sada. Odbijala sam otići na more jer me prala anksioznost s obzirom na to da je prvo s dvoje djece. Nikada u životu nisam kasnije otišla na more. No, ispalo je predivno. Sretni smo što možemo reći da imamo svoje mjesto pod suncem i klinci su imali svoje "staro" društvo, što je u meni stvorilo neki mir. Kada smo se htjeli družiti - družili smo se, a kada smo željeli biti sami - bili smo sami. Ono najbitnije - sva tri tjedna obojica su bili zdravi na čemu sam posebno zahvalna (mislila sam da je to nemoguće). Kada smo se vraćali za Zagreb, baš smo Dodo i ja prokomentirali da smo se - odmorili", napisala je na Instagramu.

Lucija je progovorila i o svom braku te o tome kako se između njih također događaju nesuglasice. Na pitanje: "Svađate li se ti i muž?" je odgovorila: "Naravno. Nasred dućana. Na ulici i u svoja četiri zida. Kada treba i kada ne treba. I radi sebe i radi drugih. Ne slažemo se uvijek oko svega - vjerujte mi. Stresa ljudi danas imaju na gomile. Ali, ne bih ga mijenjala ni za što. Nastojim ga ne mijenjati jer na kraju - to je ono što sam izabrala. S velikim razlogom. Isto kao i on mene."

Pratitelji su ju pitali za savjet o tome kako prevladati komplekse zbog viška kilograma, a Lucija im je podijelila svoje mišljenje.

"Radom na sebi. Ljudski mozak i tijelo su čudo. Nemoj se uspoređivati s drugim djevojkama. Ne mogu to dovoljno naglasiti. To te neće odvesti nigdje i osjećat ćeš se loše. Učini si uslugu i fokusiraj se na to kako ti izgledaš. Svatko je drugačiji i nikada nećeš izgledati kao oni, pa zašto brinuti? Prekrasna si, ponavljam. Savršena si za sebe. Savršena si za pravu osobu i ljude koji te vole. Odbaci lošu energiju i samo uživaj. Ne opterećuj se kako izgledaš jer u stvarnosti nikoga nije briga, a ako i jest, neka ih! Ljepotice, ti si predivna i svi te vole jer ne mogu drukčije. Sjajan stav i osmijeh mogu se širiti pa širi to. Živiš samo jednom pa zašto to ne iskoristiti da usrećiš sebe i druge", napisala je Lucija.

Inače, Lugomer je nedavno objavila snimku s plaže i napisala dirljiv status kojim ženama poručuje da vole svoje tijelo i da se ne pokušavaju promijeniti iz mržnje prema sebi.

- Rad na sebi počinje iz glave i nemojte me krivo shvatiti, još imam puno posla. Ponosna sam na svoje tijelo jer je donijelo dvoje zdrave djece na ovaj svijet. Sada živim slobodnije i kroz svoj put prihvaćanja same sebe postala sam si bolji prijatelj. Shvatila sam da ne moram nikoga impresionirati svojim izgledom, niti ću ikada biti primjer današnjih standarda ljepote. Ono što se promijenilo je da sam totalno OK s tim. S obzirom na to da sam prije osam mjeseci rodila drugo dijete, veselim se periodu kada ću se opet moći posvetiti sebi i svojem tijelu. Žene uživajte u svojim tijelima i radite na sebi. Nemojte početi promjene iz mržnje nego zato što želite bolje za sebe - napisala je Lucija, a u objavi su se pronašle mnoge žene koje su joj pisale da su se one isto skrivale na plaži.

