Naša pjevačica uspješna u Danskoj - otišla zbog posla, ostala zbog ljubavi

Lošinjsku pjevačicu Emu Gagro šira je javnost upoznala u prvoj sezoni Voicea u kojoj je imala zapažene nastupe. Izdala je i nekoliko singlova, a nakon toga otišla je u Dansku i ondje nastavila karijeru. Ove smo je godine mogli vidjeti i na Dori, a pjesma “Redemption” na kraju je osvojila peto mjesto. No, najveći joj je uspjeh što je nedavno postala majka malog Luke.

– Uspjeh u karijeri, barem za mene, znači biti prepoznat po svojoj autentičnosti. Ja još ne bih govorila o svom najvećem uspjehu do sada jer ima još puno toga nepostignutog iz moje “kutije velikih snova”. No, da budem konkretnija, recimo da sam se osjećala najispunjenije kad sam izdala svoje pjesme pod kompletnim ili djelomičnim autorstvom, imajući kreativni proces potpuno u svojim rukama (izdavanje pjesme “Trebaš mi” i “Redemption” s Dore 2019). Ipak, najvećim uspjehom i radošću smatram rođenje našeg sina Luke – kazala nam je Ema. Svog partnera Jimmyja upoznala je kada je jednu sezonu pjevala na brodu koji je vozio iz Kopenhagena u Oslo.

– Mislim da on ne bi imao ništa protiv da se jednog dana preselimo u moj rodni kraj, tada bi barem zauvijek prestala njegova vječna čežnja za burekom od sira, dugim sunčanim danima i morem – sa smiješkom će Ema. Pjevačica je u Danskoj praktički krenula od nule, no vrlo je brzo počela nastupati s tamošnjim zvijezdama i pojavljivati se na televiziji.

– Nakon dolaska u Kopenhagen, vrlo brzo uočili su me tamošnji glazbeni organizatori i odlučili “ubaciti u svoj sistem”. Nisam ni najmanje poznavala dansku glazbenu scenu, a onda bi se ponekad dogodilo da sam gledajući dokumentarce o poznatim danskim pjevačima na televiziji, prepoznala muzičare s kojima sam nastupala. Takva iskustva su me podsjetila na to da se u životu ipak ne radi samo o tome da nekoga moraš poznavati, već da trebaš biti dovoljno dobar – kaže Ema koja je trenutačno na “rodiljskom”, a potom se namjerava vratiti na scenu.

– Za svoju karijeru sada nemam strogih planova, no to ne znači da ne postoje strogi ciljevi. Želim nastaviti nastupati nakon “rodiljskog”, stvarati glazbu sa svojim švedskim timom s kojim sam surađivala prošle godine na Dori, nastupati u Kopenhagenu s bendom, s manje-više poznatim pjevačima, i nastaviti svoj posao.