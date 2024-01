Naša pjevačica objavila video na kojem se ljubi s dečkom kojeg rijetko viđamo

Domaća pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija pod umjetničkim imenom Zsa Zsa objavila je dirljivi video sa svojim dugogodišnjim dečkom Antonijem Kratofilom. Pjevačica se osvrnula na godinu iza sebe i podijelila želje za Novu 2024. godinu. - Sretna, uspješna, puna zdravlja i ispunjena predivnim trenucima...takvu vam 2024. želim! SVIMA nama! I mir i čistu ljubav! - napisala je pjevačica na društvenoj mreži Instagram ispod video objave s dečkom kako nazdravljaju uz vatromet i poljubac. Inače, Antonio je brat emotivnog partnera pjevačice Lane Jurčević.

Posljednju godinu pjevačica je uzela kratku pauzu od pjevanja, odnosno snimanja novijih pjesama, a o tome je i progovorila na svom Instagram profilu. - 'Primilo me, jednostavno sam prestala pjevati. Godinu dana nisam voljela pjevati, nisam pronalazila nikakvu utjehu u tome, nikakvu inspiraciju. Ne znam kako je to uopće moguće s obzirom na to da mi je to sve na svijetu, ali evo. Zapravo mislim da je to sve povezano sa svim ovim što se oko nas događa, ja sam hipersenzibilna i sve primam k srcu, tako da nisam vidjela smisao u tome da ja sad nešto pjevam. Ali evo sad se vraćam svemu tome. Mislim da je vrijeme konačno da objavim neki album, ja sam već sedam godina na sceni i nemam album, mislim sramota. Tako da to mi je sad cilj definitivno - kazala je i u razgovoru za Story.

Podsjetimo, Zsa Zsa je oduvijek voljela pjevati, a svoju je karijeru započela još 2006. kad je osvojila drugo mjesto na dječjoj Euroviziji. Sa samo pet godina krenula je na sate pjevanja, a dosad je ostvarila suradnju i s nekim estradnim imenima. Inače, ona je i često viđena gošća domaćih evenata, a u javnosti je poznata zbog dugogodišnje borbe s aknama. - Zapravo najviše me bilo strah kad sam bila uživo u prisutnosti ljudi. Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima.

Instagram je moja dnevna soba. Znači, to je moj profil. Ipak, koliko god je realno, mogu još uvijek uljepšati. Kad sam morala stupiti u javnost, e, tu je bila trema, tu je bila frka. Što će ljudi misliti kad je izvan moje organizacije, izvan mojih ruku. I užasno me bilo strah da ljudi ne pomisle da ja sad pokušavam tako pokušati privući pažnju na sebe. Da tako pokušavam graditi karijeru, jer uvijek se gleda nekako kroz to. Kao, joj, vidi, ne zna što bi više radila, pa je sad sva jadna i ima prištiće. Zapravo, moja poruka možda odmah na početku nije bila ohrabrujuća za druge.

Bila je za mene. Kad sam shvatila koliko drugima znači, prihvatila sam se te misije i htjela sam da ljudi koji to gledaju, da shvate da se to ne tiče samo mene. Zaista sam imala neku misiju da probam toj curici, tom dečku, toj ženi ili muškarcu, ne bore se samo mladi ljudi s prištićima, da im dam poruku da nisu sami i da, fakat, na kraju dana to nije najgora stvar na svijetu - kazala je lijepa pjevačica.

- Meni je Antonio moj prvi i jedini dečko. Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar - iskreno je rekla o dečku s kojim je u ljubavnom odnosu već šest godina. O mladiću se i ne zna baš puno, ali je poznato da je njegov brat blizanac u vezi s pjevačicom Lanom Jurčević, a s kojom je nedavno dobio i dijete.

