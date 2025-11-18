Otac HRT-ove voditeljice na SUP-u krenuo prema Vukovaru: Htio sam na svoj način odati počast žrtvama Vukovara

Otac HRT-ove voditeljice Marte Šimić Mrzlečki u petak je na SUP dasci krenuo od križničkog mosta niz rijeku Dravu, a potom će nastaviti veslati Dunavom sve do Vukovara. Josip Šimić – Jaro u društvu prijatelja Ivana Arapinca krenuo je u ovu pustolovinu kako bi danas stigao u Vukovar na mimohod u povodu Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

- Ideja o svojevrsnom surfanju do Vukovara po Dravi i Dunavu došla je spontano jer sam htio na svoj način odati počast žrtvama Vukovara, ali i svim braniteljima. Ivan je prihvatio moj poziv tako da mi neće biti dosadno samom surfati po Dravi i Dunavu. Pripreme smo odradili koliko smo mogli, rekreativnim veslanjem. Par sati dnevno se može izdržati, pogotovo kad znamo da će biti vremena za odmor. Naravno da postoji doza zabrinutosti, no svatko je zabrinut kad ide u nešto neizvjesno. Prije 40 godina ne bih uopće razmišljao o tome, ali godine nose svoje. Ipak, nadam se da će ovo biti poticaj i starijima i mlađima - rekao je 80-godišnji Šimić za ICV.

Josip Šimić Jaro samouku je kipar i voli robinzonski stil života te ima ranč u Banovom brodu gdje i nastaju neke od njegovih skulptura. - Priroda i rijeka Drava moj su raj na zemlji i ne dam se iz Banovog broda. Sad radim ciklus skulptura kormorana, a inspiracije mi ne nedostaje jer ih ove godine ima pun kufer i na našem dijelu Drave - rekao je jednom prilikom u razgovoru za epodravinu. Tada je ispričao i kako njegove kćeri Marta i Ana gledaju na njegov stil života. - Često mi dođu u posjetu, ali nitko od njih nema tu otkačenu žicu u sebi, no možda je to još i bolje za njih - ispričao je. Marta Šimić Mrzlečki rođena je Pitomačanka koja zbog posla živi na relaciji Bjelovar – Zagreb. Već je 25 godina u skladnom braku s bivšim nogometašem Alenom Mrzlečkim, s kojim ima sedmogodišnjeg sina Adama.