Naša glumica s američkom adresom uskoro će postati mama: Rodit ću u istoj bolnici kao i Meghan Markle

Glumica Leona Paraminski i njezin suprug Tin Komljenović za mjesec dana će postati roditelji i u tijeku su posljednje pripreme u njihovom domu u Santa Barbari za dolazak njihovog prvog djeteta. U razgovoru za IN Magazin 41-godišnja glumica priznala je kako je jako emotivna u trudnoći.

- Mene u trudnoći stalno obuzimaju neke emocije… Poludim od smijeha i na sve se smijem - veli glumica i dodaje kako ona i suprug znaju spol djeteta ali ime još uvijek nisu odabrali. Nedavno su se preselili u dio Santa Barbara u kojem Tin radi, a Leona će svoje prvo dijete roditi u istoj bolnici u kojoj je kćer Lilibet rodila američka glumica Meghan Markle. Leona je sretna što će suprug Tin biti uz nju tijekom poroda. Glumica se podvrgnula medicinski potpomognutoj oplodnji i kada je u javnosti pričala otvoreno o svom procesu dobila je puno poruka i reakcija na svoju priču i kaže kako su joj reakcije koje je izazvala ispunile srce. - Dosta mi se ljudi javlja na Instagramu zbog trudnoće, nismo sami...., kroz suze je rekla Leona. Nakon što je saznala da je trudna ispričala je u javnosti sve o njezinom procesu medicinski potpomognute oplodnje.

- Odlučila sam se za medicinski pomognutu oplodnju, a preko svoje maserke doznala sam za zagrebačku Polikliniku IVF i dr. Velimira Šimunića, profesora ginekologije i porodništva te jednog od najvećih domaćih stručnjaka za humanu reprodukciju. Prošlo ljeto sam onamo prvi put otišla na izvantjelesnu oplodnju, vratila se u Ameriku, no postupak nije uspio. Bilo mi je to vrlo teško i frustrirajuće, pogotovo zbog toga što mi nitko nije znao reći zašto ne mogu zatrudnjeti pa da problem nekako riješim. Tri mjeseca kasnije pokušala sam ponovno, jer ostala je još jedna Tinova i moja “frozen baby”, kako u šali nazivam blastocistu, to jest napredni embrij za implantaciju. Nisam imala nikakvih očekivanja, ali 23. studenog sam u jeku korone ponovno došla u Hrvatsku i 7. prosinca, baš na 36. rođendan moje sestre Ines, ponovila transfer. Ovoga puta - uspješno. Bila sam u nevjerici i plakala od sreće, tim više što je moja sestra zatrudnjela dvanaest dana prije mene pa ćemo roditi negdje u isto vrijeme - ispričala je tada za Gloriju.