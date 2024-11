Naša glumica koja se udala za 26 godina mlađeg nogometaša iz Nigerije ovako je odbrusila hejterima

Naša glumica Petra Dugandžić posljednjih tjedana intrigira domaću javnost svojim ljubavnim životom. Naime, Zagrepčanka je nedavno obznanila kako se u tajnosti udala za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Noblea, koji trenutno igra u Prvoj nogometnoj ligi za NK Dugopolje. Ovo inspirativna ljubavna priča izazvala je mnoštvo reakcija, među kojima ima i negativnih, ponajviše zbog dobne i kulturološke razlike između supružnika.

Međutim, Petra i Mak ne daju se smesti i ponosno slave svoju ljubav. Glumica je sad podijelila još jednu emotivnu poruku posvećenu svom suprugu, u kojoj se obratila i protivnicima njihovog odnosa. - Davno sam mu rekla, reci mi da će sve biti ok. Odgovorio je: 'Da smo sada zajedno poljubio bih ti čelo i znala bi da nam nitko ništa ne može. I to ti obećajem!' Ooo kako je samo bio u pravu. Moj 23 godišnji mozak, ali duša starija od moje. Čuvat ću njegovu čistoću od svih vrsta vaše pohotnosti, bile velikoguze vršnjakinje mu ili krezubi vršnjaci mi. Odskočite i sahnite u vlastitoj neuporebivosti daleko on nas. Amen - stoji u opisu fotografije na kojoj Noble ljubi Dugandžić u čelo. Glumica je pritom, kao i na nekoliko posljednjih objava, odlučila onemogućiti komentare.

Inače, sudbonosno 'da' glumica i nogometaš izgovorili su u Nigeriji, a Petra je Večernjem listu ustupila ekskluzivne fotografije s vjenčanja. O samom planiranju svadbe rekla je: - ''Otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz zezancije dobacila: 'Daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?', pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala ''nigerijskog oca'' koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'', priznala je za Story.

Otkrila je i kako su reagirali njeni bližnji: - ''Mama je otišla u tom razdoblju i baš je sve bilo jako intenzivno, a prijateljice su bile vrlo skeptične, što me dosta razočaralo. Cijenim da se kao prijatelj brineš što on dolazi iz države koja je poznata po ljubavnim prevarama, što je mlađi od mene. Možeš biti skeptičan i hvala ti što se brineš, ali nakon što ti nebrojeno puta ponovim da sam svjesna rizika i prihvaćam ga, onda valjda trebaš prihvatiti moj odabir. Ali nisu to učinile i to me razočaralo, čak i zatvorilo određene odnose'', objasnila je Petra. Osim problema s kilometrima i vizom nigerijskog nogometaša u Hrvatskoj, Petra se susrela i s drugim poteškoćama u Africi, osim sigurnosnih. Preboljela je i malariju.

Podsjetimo, Mak i Petra upoznali su se prilikom jednog njenog posjeta Africi. "Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom – u Africi koja me cijeli život jako privlačila", prisjetila se Petra. Zbog veze su imali brojne birokratske probleme, a danas, iako su zajedno, ne žive u istim gradovima zbog posla. Naime, Mak se doselio u Hrvatsku, ali igra za Dugopolje.

GALERIJA: Pogledajte dosad neviđene fotografije s vjenčanja naše glumice i 26 godina mlađeg nogometaša iz Nigerije

Petra je u veljači ove godine otkrila da se razvela nakon 12 godina braka. Petra je od 2012. bila u braku s ugostiteljem Sašom Vrankovićem. "Saša i ja jednostavno smo osjetili da nas životni putevi vode u različitim smjerovima. Nema tu presudnog događaja, traume i nije se dogodilo naglo. Ostali smo u prijateljskom odnosu i uvijek ćemo biti tu jedno za drugoga", izjavila je za ranije spomenuti medij. Bivši supružnici upoznali su se 2011. u jednom zagrebačkom klubu. Nekoliko mjeseci kasnije Saša je kleknuo pred Petru, a sudbonosno ''da'' izrekli su u travnju 2012. Zavjete su obnovili četiri godine kasnije u crkvi sv. Eufemije u Rovinju.

