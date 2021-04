Naša glumica i radijska voditeljica otkrila tko joj je novi dečko: Poznajemo se od vrtića

Glumicu Elizabetu Brodić televizijska publika upoznala je u seriji "Drugo ime ljubavi" koja se prikazivala na Novoj TV i u kojoj je 25-godišnja glumica imala glavnu ulogu Lole. Nedavno je na Instagramu objavila fotografiju s novim dečkom Androm Vrdoljakom koji je scenograf i zajedno su radili na snimanju "Drugog imena ljubavi" ali ljubav se rodila kasnije. Zaljubili su se prošle zime nakon jednog susreta na Cvjetnom trgu, ali poznaju se još od vrtićkih dana, ispričala je Elizabeta za Gloriju.

- Dijelimo puno toga, a najviše ljubav prema gastronomiji i putovanjima. On je majstor roštilja, a i moji su specijaliteti jela s mesom pa smo se i tu našli - kaže glumica koja s dečkom mašta o trenutku kada će epidemiološke mjere biti povoljnije da se mogu zaputiti prema Madridu i Istanbulu. Elizabeta je voditeljica na narodnom radiju, a i članica je ansambla HNK Varaždin. Do prije godinu dana Elizabeta je bila u vezi sa Sandrom Starčevićem. trenerom tajlandskog boksa s kojim je i zajedno živjela, ali nije otkrila kada su prekinuli i što je dovelo do toga.

