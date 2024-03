Napokon otkriveni novi detalji o zdravstvenom stanju kralja Charlesa! 'Razumije sve, ali...'

Britanski kralj Charles (75), koji boluje od raka, nije zadovoljan svojim oporavkom i frustriran je sporim tijekom cjelokupnog procesa. Ovu je informaciju medijima potvrdio njegov nećak Peter Phillips, inače sin Charlesove kćeri, princeze Anne.

- On je dobro raspoložen, ali mislim da je u konačnici jako frustriran. Frustriran je jer ne može nastaviti raditi sve što želi, ali je vrlo pragmatičan i razumije da postoji period u kojem se stvarno treba usredotočiti na sebe - otkrio je Phillips za Sky News Australia. Član kraljevske obitelji trenutno se nalazi u posjetu Australiji kao pokrovitelj humanitarne organizacije "ISPS Handa" koja podupire sportaše i žene s invaliditetom te je dao intervju za Sky News Australia's Royal Report u kojem je govorio o Charlesovom oporavku od raka.

Iako se kralj uglavnom povukao iz javnog života, on nastavlja od vlade primati crvene kutije i održavati sastanke s premijerom Rishi Sunakom kako bi osigurao da Ujedinjeno Kraljevstvo može normalno funkcionirati. Peter je otkrio kako Charles često tjera osoblje da mu dopusti obavljanje kraljevskih dužnosti, protivno savjetima njegovih liječnika: - Cijelo vrijeme testira svoje osoblje, liječnike i medicinske sestre ispitujući ih "zapravo, daj, znaš, mogu li napraviti ovo?' Mogu li napraviti ono?" Dakle, poanta svega toga bi bila da se on očito jako želi vratiti se u neki oblik normalnosti. I vjerojatno je frustriran što oporavak traje malo dulje nego bi on želio - zaključuje kraljev nećak.

Buckinghamska palača dijagnozu je potvrdila 5. veljače, a ove nemile vijesti izazvale su globalnu zabrinutosti za novog monarha koji je na prijestolje stupio tek prije 18 mjeseci. U odsutnosti kralja dobar dio obaveza na sebe su preuzeli kraljica Camilla, princ William, kraljevska princeza Anne, princ Edward te njegova supruga Sophie. Iz tog razloga Camilla je sama bila na putovanju u Sjevernoj Irskoj. U trgovini delikatesa The Arcadia u Belfastu ispričala je kako je kralj Charles.

- Dobro mu je. Bio je jako razočaran što nije mogao doći. Pokušavam ga držati u redu - povjerila se kraljica kojoj je prodavačica predala čestitku za ozdravljenje svog supruga. Također, od trgovaca je dobila vrećice lokalnih proizvoda kako bi ih ponijela kući Charlesu.

Podsjetimo, Charles je još u siječnju tražio liječenje zbog povećane prostate, a riječ je bila o korektivnom zahvatu u jednoj londonskoj bolnici. - Kao i tisuće muškaraca svake godine, kralj je tražio liječenje povećane prostate. Stanje njegovog Veličanstva je benigno i otići će u bolnicu sljedeći tjedan na korektivni zahvat. Kraljevi javni angažmani bit će odgođeni za kratko razdoblje oporavka - poručio je tada glasnogovornik kraljevske obitelji.

Prilikom naizgled rutinskog posjeta bolnici liječnici su kralju dijagnosticirali rak. U isto vrijeme kada je Charles boravio u bolnici, a u istoj je klinici, samo na drugom odjelu, bila i njegova snaha Kate Middleton kojoj je također dijagnosticirana maligna bolest. Kraljevska obitelj proživljava teške dane.

