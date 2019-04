Napetost u showu: 'Ovakvo čestitanje još nisam vidio u životu'

Petra i Marino četvrti put našli su se u eliminacijskom izazovu, no ovoga puta to je bio i posljednji put. Od strane Karla i Helene koji su ih nominirali, u eliminacijama su se za ostanak borili s Lukom i Adrijanom čiji je veći broj bodova odlučio da ostaju u kući.

U eliminacijskom kvizu Luka i Marino odgovarali su na pitanja iz psihologije, a Petra i Adriana natjecale su se u poznavanju slavnih Hrvata. „Sad da mi je baš jako žao što idem kući, ali morali smo jednom ispasti“, kazala je Petra, a Marino je zaključio: „Napokon su nas se riješili!“ Kako su oboje rekli, odnos im po izlasku iz showa neće patiti, jer se ni ondje nisu družili. „Mi smo bili samo dva poznanika u prolazu“, iskren je bio Marino. „Razgovarali smo samo kad smo išli na neke izazove“, složila se s njim Petra.

Ostali kandidati nisu bili previše sretni kad su se Luka i Adriana vratili u vilu. „Nisam vidio ovakvo čestitanje još u životu“, komentirao je Luka napetost koja se osjetila prilikom njihovog povratka. Dok su svi šutjeli, Martina je odlučila prva progovoriti: „Ti si manipulator!“, uzviknula je dodavši kako ne može više šutjeti o tome. „Luka i Adriana radili su pritisak na Karla da ne nominira njih nego Marijana, što uopće nije fer“, rekao je Nino. „Od početka showa bruji o tome da je chill osoba. Ja i Luka više nismo tako dobri, ne možemo više biti tako dobri kao prije“, zaključio je Karlo, a Luku su optužbe ostavile u čudu.

Tokom dana genijalci su prošli izazov – ljubavni guru, u kojemu su glumcima Anji Matković i Janu Kerekešu morali kao pravi stručnjaci udijeliti ljubavne savjete. „Žena je izgledala jako sumnjivo i uplašeno“, posumnjao je Marijan. „Odmah smo im rekle: nemojte samo reći da prekinu“, komentirala je Adriana. Karlov pristup odmah je bio drugačiji.

- Karlo se digao, zahtijevao od mene da skinem cipele, što je bilo super i nepredvidljivo. Nisam to očekivala, to stvara živost“, komentirala je glumica Anja Matković koja je, osim što je glumila prevarenu ženu, ocjenjivala genijalce. „Dao mi je neke savjete koji su bili živi u trenutku u kojem su stvoreni i to mi se svidjelo“, zaključila je glumica, koju je Karlo na kraju zadatka utješno zagrlio. „Žena je, traži toplinu, naravno da ću pružiti tu podršku u toplom zagrljaju“, rekao je Karlo. Genijalcima je zatim došao glumac Jan Kerekeš u ulozi čovjeka koji ima problema sa svojom punicom zbog koje mu pati seksualni život. „Mislim da su i žena i punica protiv vas“, zaključio je Luka. „Svi životni problemi se rješavaju pucketanjem prstiju“, kazao je Karlo. „Nemojte mu ovo reći, ali ja bih prije otišla kod njega nego kod većine dečki“, rekla je Helena svoje mišljenje o Karlovom izvršenju zadatka. „Meni je najviše savjeta dao Karlo. Kod njega sam osjetio najveću empatiju“, rekao je Jan Kerekeš s kojim se složila i kolegica. „Rekao mi je da ne idem u donjem vešu na groblje, a ako već idem neka bude crne boje. Pokazivao je nježnost i pažljivost“, dodala je Anja Matković te su potom ona i Jan proglasili Karla pobjednikom ovog izazova. „Užasno mi je drago. Odlično se osjećam. Sad znam kako je političarima“, bila je njegova reakcija. Ovom pobjedom Karlo i Helena dobili su pravo dvostrukog izbora za eliminacijski kviz. „

Borba za titulu pobjedničkog para zabavnog natjecateljskog showa 'Ljepotice i genijalci' sve je teža. Pred kandidatkinjama je u idućoj epizodi izazov u kojem će pokazati svoje znanje zemljopisa.