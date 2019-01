Nandi iz Gospodina Savršenog: 'Ja sam Coco Chanel tip'

Nakon što je Hana Rodić počela snimati za YouTube video-klipove, još jedna natjecateljica „Gospodina Savršenog“ počela je raditi isto. Riječ je o Nandi Uzelac, Splićanki koja je u showu bila prepoznatljiva kao ona koja za sve ima komentar.

Kaže kako nikad nije razmišljala da će imati kanal na YouTubeu, da ostaje skromna te da ne zna hoće li njezini videi uroditi plodom. Otvorila ga je, kaže, na nagovor ljudi koji su shvatili da ima „tri daskice u glavi“. Iako više vjeruje u direktne međuljudske odnose nego one na društvenim mrežama nametnulo joj se pitanje koju temu želi ispričati. Došla je do tog da malo stvari voli komentirati, primjerice modu, te očekuje od gledatelja da joj daju prijedloge kakve bi komentare voljeli čuti od Splićanke.

Za prvi video odlučila je predstaviti sebe gledateljima. –Znate da sam inteligentna, da jako dobro razgovaram s drugim ljudima i da imam u sebi urođen talent za razgovor., počela je predstavljanje Nandi. Pričala je i o studiranju; promijenila je tri fakulteta. Kao osoba koja voli pomoći ljudima najprije je upisala medicinu no kad je došla na fakultet shvatila je da nije baš onakav kakvim ga je ona zamišljala. Medicina je, kaže, poziv i nije se tamo vidjela u to vrijeme. – Kao da ste me stavili u kutiju i to će biti tvoja vječna kutija, priča. Druga strast joj je bila pravo te je otišla s medicine i položila prijemni ispit. Tamo se nije proslavila, kaže. – Shvatite da pravo nije ono što gledate na televiziji; nosite aktovkicu i da ste lijepi po sudu, prepričava.

Treći fakultet na kojem je još uvijek je Ekonomija koju je izabrala „jer jako voli PR“ i tamo je dobila znanje o onom s čim se želi baviti – raditi nešto s ljudima. Ističe kako je vrckava, druželjubiva, brbljava, ali i dominantna. Bila je u jednoj jako lošoj vezi, punoj prevara u kojoj je naučila puno o sebi – kako ljudi rastu i mijenjaju se. Kaže da je oštra Lavica i da ne može biti s nekim tko nije dovoljno jak – da ga jednostavno „pojede“.

Kasno je počela izlaziti, a poduzetna kakva je, shvatila je da postoji puno potrebe za hostesama što joj se činilo kao dobar posao, a bila je i šefica VIP-a jednog poznatog kluba kojeg nije imenovala. Voli biti samostalna, svoja, što prije početi privređivati. -Ima puno prilika, samo one ne padaju s neba, ljudi misle da će im s neba doći., zaključuje. Završila je s hostesiranjem jer se prijavila za „Gospodina Savršenog“.

Kaže da se u showu nije nametala.- Mi žene volimo biti fatalne, seks-simboli, ja nisam takva. Ja sam Coco Chanel tip koji je vječna klasika i nikad ne umire. , kaže. Drago joj je što je u showu ostala dosljedna, da nije pokazala da ima „drugo lice“ jer kod nje ono ni ne postoji. Drago joj je da je stekla puno prijatelja, a prije je imala problema s ljudima koji su bili ljubomorni na njezinu samostalnost., zaključila je u prvom videu Nandi.