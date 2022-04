Nakon uhićenja zbog pucnjave, Rihannin dečko opet u fokusu skandala: Ovoj je ženi slao zavodljive poruke

Američki reper A$AP Rocky (33) ponovno je u centru pažnje svih medija i to ponovno zbog problema sa zakonom. Nakon što ga je policija privela u zračnoj luci odmah nakon što je sletio nakon godišnjeg odmora na Barbadosu na kojemu je bio kod Rihannine (34) obitelji, sada su u javnost izašle poruke koje je navodno slao drugoj ženi.

Naime, britanski The Sun piše da se tajno dopisivao s instrukoricom veslanja na dasci Jilly O'Donnell. Ova 45-godišnjakinja na Instagramu često objavljuje fotografije u bikiniju, a Rocky joj je čak tri puta poslao zavodljivu poruku na koje Jilly nije odgovorila.

Nakon trećeg pokušaja odgovorila je na poruku te su nastavili dopisivanje.

''Vidjela sam da ima plavu oznaku pokraj imena, ali stvarno nisam imala pojma tko je on'', izjavila je i dodala: ''Kad sam pitala svoju djecu tko je ovaj čovjek, kćer mi je rekla da je to Rihannin dečko, a onda sam pomislila da je ovo smiješno!''.

Kazala je i kako joj je ponudio i let do Ukrajine gdje je u tom trenutku boravio nekoliko mjeseci prije no što je krenuo rat.

Međutim, Jilly je odbila njegov poziv napisavši kako si nakon karantene ne može priuštiti niti pošten Božić, a onda nadodala i da bi on trebao doći do nje u Englesku jer je u Ukrajini bilo hladno vrijeme.

''Bila sam šokirana kad sam vidjela da je s Rihannom, posebno zbog činjenice da je trudna. Ali ništa se nije dogodilo i sve je to bio prilično bezbrižan razgovor. Nadam se da će biti jako sretni zajedno'', rekla je.

Podsjetimo, reper je bio uhićen zbog optužbi da je 6. studenog prošle godine pucao u čovjeka iz vatrenog oružja. Međutim, iz tih optužbi Rocky se izvukao i izašao iz pritvora.

VIDEO>>Anđa Marić nakon godina borbe s multiplom sklerozom: "Napravila sam prve korake u sedam godina!"