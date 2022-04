Srpska televizija obrisala sporne fotografije Konstrakte s Twittera: 'Umjetnica je postala nevidljiva'

Prašina koja se ovih dana podigla oko srpske predstavnice na Euroviziji Konstrakte oko neprimjerenih fotografija kojim je čestitala pravoslavni Uskrs sada bi se konačno mogla smiriti. Naime, RTS je obrisao sporne fotografije sa svog Twitter profila na kojima Konstrakta pozira uz lavor koji stoji na stolovima u obliku latiničnog slova Z.

Upravo to neki od korisnika shvatili su kao provokaciju jer je slovo Z postalo nepoželjno diljem Europe od početka rata u Ukrajini jer su tim slovom označena ruska vozila u Ukrajini pa je to mnoge dovelo do zaključka da Konstrakta podržava rusku agresiju.

Konstrakta podrzava Rusiju u ratu u Ukrajini. Cestita Vaskrs sa stolom u obliku slova Z 😅 pic.twitter.com/SEi9vpBVvs — Vanja (@VanjuskaVanja) April 25, 2022

O svemu su se kratkim priopćenjem oglasili i iz RTS-a. - Jasno je da su ovakvi neprimjereni komentari pojedinaca kreirali atmosferu koju ne možemo zaustaviti, ali možemo u njoj ne sudjelovati. Iz tog razloga, fotografija će biti uklonjena s našeg službenog profila, a umjetnica postati - nevidljiva. Vidimo se u Torinu - poručili su iz RTS-a.

- Kao što je jučer objavljeno u službenom priopćenju RTS demantira bilo kakvu povezanost blagdanske fotografije naše predstavnice i podrške ruskoj vojsci u ratu u Ukrajini - dodali su.

Kao što je juče objavljeno u zvaničnom saopštenju, RTS demantuje bilo kakvu povezanost praznične fotografije naše predstavnice i podrške ruskoj vojsci u ratu u Ukrajini. — RTS | Serbia ESC (@SerbiaESC) April 26, 2022

