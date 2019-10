Nakon što je priznao da ima psihičku bolest, brat vojvotkinje objavio sretnu vijest

James Middleton, brat vojvojtkinje od Cambridgea pohvalio se ne društvenim mrežama da se zaručio s Alizee Thevenet, dugogodšnjom djevojkom.

Alizee i James u vezi su već godinu dana u vezi, a James je na Instagramu objavio fotku na kojoj su zajedno nasmijani i zagrljeni.

- Rekla je DA! Naša tajna je otkrivena, ali ne možemo biti sretniji što je možemo podijeliti - napisao je James uz fotografiju.

Foto: Instagram

Otkrio je da je nagla popularnost njegove sestre stavila velik pritisak na njegov uspjeh te je zbog toga i svaki njegov mogući pad bio pod povećalom. Danas 32-godišnji James, najmlađi u obitelji Middleton, uvijek bira riječi kada je u pitanju njegova obitelj jer, kako kaže, oni vode potpuno odvojene živote.

U djetinjstvu mu je dijagnosticirana disleksija te ADD, a sam je odlučio otvoreno progovoriti o svojoj borbi s depresijom i tjeskobom. Iako su njegovi najbliži osjetili da se nešto događa s njim, on ih je odlučio isključiti iz svojeg života te je prestao razgovarati sa svima. - - Ja vodim odvojen život od njih. Ako postoji interes za mene, odlično. Ako postoji interes za mene zbog njih, to je drukčije - objasnio je svoj odnos prema kraljevskoj obitelji. Danas priznaje da je zahvalan jer se osjeća bolje i sretnije nego ikada, a na putu do ozdravljenja ističe da su mu pomogli njegovi psi. Trenutačno vodi tvrtku Boomf koja proizvodi personalizirane sljezove kolačiće.

Prije toga pokrenuo je posao koji je propao 2015. godine, a govorilo se i da je obitelj uvukao u ozbiljne dugove. Unatoč brojnim padovima, uspio se izvući i poručio je da se neuspjeha ne boji jer ideja će uvijek imati. - Neke će uspjeti, neke ne, ali to sam ja i to je ono što radim - rekao je James.