Nakon što je oslobođen optužbi za silovanje Lečić otkriva detalje: To je namještaljka i kobna spletka

Glumac Branislav Lečić je prvi put u javnosti otkrio nepoznate detalje koji su ustanovljeni tijekom vještačenja.

Lečić, domaćoj javnosti poznat iz serije 'Pogrešan čovjek', bio je optužen da je silovao glumicu Danijelu Štajnfeld, no sud ga je u lipnju oslobodio svih optužbi.

Glumac je gostovao u emisiji Usijanje na Kurir televiziji, te otkrio kako je Danijela New York Timesu dostavila snimku njihovog razgovora koji je trajala 77 minuta od ukupnih 90 za koje kaže da ih je snimila.

- Cijelu snimku, koja nije cijela, dostavila je tužilaštvu, a vještačenjem je utvrđeno da je rezana, prepravljana i montirana, te da ima dosta nečujnih i nerazumljivih dijelova. Taj razgovor se nikada nije dogodio na taj način. Vadila je i premiješala dijelove, kratila rečenice, prepravljala, montirala, a nedostaju najbitniji dijelovi, pozadina i priroda nekog razgovora - tvrdi Lečić.

Kaže da su ljudi na osnovu montirane snimke mogli povjerovati da ju je stvarno silovao.

- Nisam je ni pipnuo - tvrdi glumac te dodaje: - To je jedna namještaljka i kobna spletka.

Naglasio je i je shvatio zašto mu se ovo dogodilo.

- Moram biti iskren do kraja. Moja slabost jesu žene. To nije ništa novo i to nisu samo žene kao žene koja ja obožavam i poštujem. Nije ni tajna da ja volim mlađe žene i ja se jesam udvarao ženama, a kako ja da dođem drugačije do žene ako joj se ne udvaram - rekao je glumac.

Podsjetimo, Apelacijsko javno tužiteljstvo u Beogradu odbilo je prigovor glumice Danijele Štajnfeld na odluku Višeg javnog tužiteljstva o odbacivanju kaznene prijave koju je podnijela protiv glumca Branislava Lečića, tvrdeći da ju je silovao 2012. godine.

Dodaje se kako je Lečić sada oslobođen optužbi za silovanje te da je prigovor glumice odbijen kao neosnovan, čime je potvrđena odluka Višeg tužiteljstva da ne postoje osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo silovanja. Podsjetimo, Danijela Štajnfeld iznijela je niz optužbi na Lečićev račun, a kaznena prijava podnijeta je Višem tužiteljstvu u Beogradu. U svom iskazu tvrdila je da ju je Lečić automobilom odveo izvan Beograda te ju seksualno zlostavljao.

Nakon što ga je kolegica Danijela Šajnfeld prva prozvala za seksualno napastovanje, s teškim optužbama u javnost je izašla i nekadašnja glumica Merima Isaković koja je rekla da ju je Lečić seksualno napao dok je imala samo 18 godina. Merima je kasnije kazala da su joj se javile i druge djevojke koje su joj ispričale da im je glumac prilazio na razne nepristojne načine te da će svjedočiti pred Tužiteljstvom protiv njega, ali javnosti ne žele otkriti svoj identitet.

VIDEO Posrnule nogometne zvijezde: ovisnost, kocka i skandali koštali su ih ugleda i bogatstva