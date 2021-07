Nakon objava o celulitu, Nives pokazala i svoja stopala: Mislim da će svi ljubitelji sad nestati s mog profila

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus trenutačno je na odmoru, a čini se da se priločno dobro zabavlja. Celzijus se druži s prijateljem Daliborom Petkom te cijelo vrijeme objavljuje fotografije i videe s odmora. Ovaj put se odlučila našaliti na račun svojih stopala. Nakon što je voditelj na svom profilu objavio snimku s pjevačicom i spisateljicom, Nives je zumirala na svoje stoplao na svom Instagram Storyju.

Foto: Instagram

- Kaj je ovo, kakva je to noga, kakvo je to stopalo? Evo, nakon celulita imam i bolesno stopalo. Kaj još? Samo još da ispadne da imam p*** i to je to - našalila se Nives koja je nakon toga objavila i fotografiju svojih stopala u crvenim sandalama.

Foto: Instagram

- Mislim da će svi ljubitelji stopala sad nestati s mog profila - napisala je.

Podsjetimo Nives je nedavno objavila tri videa na kojima je u bijelom badiću. Kako bi dokazala da nema celulit Nives je hodala, radila špagu i most. - Nives Celulitis - moje celulitno dupe ipak može poljubiti samo moj dečko - napisala je uz videe koji su nastali uz bazen u Obonjanu te je dodala hashtagove: 'samo prirodno' i 'od*ebando'.

Objava je u samo dva sata skupila preko šest tisuća lajkova, a dobila je i gomilu pozitivnih komentara. 'Kraljica prirodne ljepote', 'Baš si seksi', 'Koje tijelo', 'Izgledaš očaravajuće', 'Sa 39 izgledaš kao cura od 22' pisali su joj. Inače, Nives je od razvoda od nogometaša Dine Drpića skrivala svoj ljubavni život, a nedavno je napokon priznala da je sretno zaljubljena. Nije htjela otkriti tko je njezin novi partner, ali priznala je da su zajedno godinu dana.

- Pitaju me: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Što, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo. Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, što si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi - ispričala je za IN Magazin sve o svojoj novoj vezi.

