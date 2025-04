Najpoznatija sportska novinarka o traumatičnom iskustvu: 'Dirala me po grudima, bilo mi je neugodno'

Atraktivna talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (33) podijelila je s javnošću šokantno i neugodno iskustvo koje je doživjela tijekom sigurnosne provjere u jednoj njemačkoj zračnoj luci. Vraćajući se kući u Italiju nakon posjeta suprugu, nogometnom vrataru Lorisu Kariusu, Leotta je prošla kroz, kako je opisala, "nevjerojatno mučenje" koje ju je podsjetilo na traume iz djetinjstva. Cijelu priču ispričala je u eteru popularnog talijanskog Radija 105.

Incident se dogodio dok se Leotta pripremala za povratak u Italiju. Njezin suprug, Loris Karius (31), bivši vratar Liverpoola, trenutno brani za njemačkog drugoligaša Schalke 04, a Diletta ga redovito posjećuje i prati njegove utakmice. No, rutinski povratak kući pretvorio se u noćnu moru na sigurnosnom punktu.

- Morala sam se vratiti u Italiju, a dok sam prolazila kroz detektor metala, došla je policajka i htjela me provjeriti - započela je Leotta svoju ispovijest za Radio 105, a prenijeli su i brojni drugi mediji, uključujući njemački Bild. Ono što je uslijedilo ostavilo ju je posramljenom i uznemirenom. - Stiskala mi je grudi. Bilo mi je malo neugodno - priznala je popularna voditeljica, koja je poznata po svom radu na platformi DAZN gdje prati utakmice Serie A.

Situacija je eskalirala kada je policajka zatražila od Leotte da podigne ruke. Voditeljica je objasnila kako se već tada osjećala loše, jer je izrazito škakljiva ispod pazuha. Policajka, međutim, nije odustajala. - U jednom sam trenutku skinula gotovo svu odjeću sa sebe. Nisam nosila gotovo ništa ispod ruku i rekla sam joj: 'Pa vidite da nemam ništa ispod ruku.' Ali inzistirala je da me pipa ispod ruku, što je bilo nevjerojatno mučenje - opisala je Leotta detalje neugodnog pretresa. Osjećajući se bespomoćno i poniženo, pokušala je surađivati, no inzistiranje policajke na dodirivanju i škakljanju ispod pazuha doživjela je kao torturu. Kao da to nije bilo dovoljno, policajka je zatražila da skine i cipele. - Rekla mi je i da se izujem i škakljala me po nogama - dodala je Leotta, zaokružujući priču o bizarnom i invazivnom sigurnosnom pregledu.

Cijelo iskustvo bilo je dodatno traumatično jer je Dilettu podsjetilo na neugodne trenutke iz djetinjstva. Škakljanje ispod pazuha, koje je policajka primijenila, vratilo joj je sjećanja na zadirkivanja starijeg brata. - Bilo je traumatično jer me brat tako (s podignutim rukama) držao i škakljao ispod pazuha. Bio je jako snažan. Škakljao me po cijelom tijelu i smočila bih hlače - iskreno je priznala Leotta, povezujući neugodnost iz zračne luke s duboko potisnutim dječjim strahovima i osjećajem bespomoćnosti. Unatoč ovom šokantnom događaju, Leotta je istaknula kako i dalje rado dolazi u Njemačku podržati supruga. Karius je u siječnju potpisao za Schalke, pokušavajući oživjeti karijeru u njemačkoj drugoj ligi.

