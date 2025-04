Drami se ne nazire kraj! Kristina se rugala Stjepanu i odbijala pokušaje komunikacije: 'Ja to neću trpjeti'

Nova epizoda sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' započela je komentiranjem fotografija s vjenčanja. Irma i Marko komentirali su kako lijepo izgledaju, ali i preplašeno. „Zajedno smo jako slatki. Sviđa mi se to da izgledamo kao da jesmo par“, rekla Irma, koja se od useljenja potrudila i dekorirati njihov zajednički prostor, što Marku nije promaklo. „Ja sam oduševljen da je ona pazila na detalje i malo uljepšala stan. Da nema toga, bilo bi praznjikavo, a sad se osjećam kao da je ovo zajednički dom“, rekao je Irmin suprug i dodao: „Mislim da je u nama na prvu proradilo to ono nešto da zajedno želimo biti u ovome i da se međusobno cijenimo.“ „Nas dvoje se jako trudimo jedno oko drugoga“, zaključit će Irma.

Silviju i Hrvoja također je razveselila zajednička fotografija s vjenčanja. „Naša sreća je što su se naše energije poklopile pa imamo temelj za izgradnju odnosa, a sad kad gledam tu fotografiju to mi je sad nešto najprirodnije. Vjerojatno bih da se svađamo mrzila i tu fotografiju i njega i sve.“ Hrvoje je priznao Silviji kako bi joj on odabrao drugačiju vjenčanicu, ali slaže se da su odlično ispali na fotografiji i da izgledaju kao da se poznaju već godinama.

Kristina se, nakon noći provedene u svom stanu, vratila kod Stjepana kako bi i oni prokomentirali svoju fotografiju s vjenčanja što je, nažalost, rezultiralo novom svađom. Kristina je ovaj put čak pribjegla i otvorenom ruganju svog partnera, a on je rekao: „U nekom vanjskom svijetu mi ne bismo uopće imali nikakvog kontakta jer ona jednostavno ima lošu energiju i s takvim osobama ja ne provodim vrijeme.“ Kristina je odbijala pokušaje daljnje komunikacije i rekla Stjepanu: „To koliko si ti bezobrazan prema meni bio od početka, ja to neću trpjeti, ne pitaj me više apsolutno nijednu stvar.“

Stjepan je svojoj supruzi rekao da se ponaša poput djeteta i zaključio da je trebao tražiti stariju partnericu: „Meni treba ozbiljnija cura, starija, a ne ovako netko tko se ne zna ponašati i tko me ne cijeni i ne poštuje.“ Kristina je nakon svađe otišla, a Stjepan pošao na razgovor Marku i iznio mu svoje probleme s Kristinom. „Ja u cijeloj priči i dalje nisam shvatio koji je zapravo problem. Kao da su ušli u eksperiment s nekim očekivanjima koja nisu ispunjena pa nisu od početak uopće tome dali šansu“, komentirao je Marko.

Silvija i Hrvoje, Višnja i Darko te Kristina S. i Franjo išli su u dućan s opremom za dom kako bi odabrali stvari za svoje nove stanove. Hrvoje nije pokazao zavidno strpljenje u kupovini i odbio je kupiti velike šalice za bijelu kavu koje je Silvija htjela jer on pije kavu isključivo iz malih šalica. Silvija je rekla kako se ne planira nervirati oko šalica i gubiti energiju na to i jednostavno se složila s odabirom svog supruga. Ipak, ono što ju je pogodilo bio je Hrvojev odgovor na pitanje producentice o tome kako se nadopunjuju - Hrvoje je jednostavno rekao: „Ne nadopunjujemo se.“

Darko se priklonio željama svoje partnerice Višnje, a kad su se vratili kući pokazao joj je fotografije uređenja svog doma u Austriji. „Htjela sam ga podržati u njegovom ukusu“, rekla je Višnja, koja je pohvalila Darkovo uređenje stana, iako je priznala da bi ona to uredila drugačije. Darku se nije svidjela Višnjina ideja o više svari s uzorkom leoparda u istoj prostoriji, ali složio se s njom kako bi izbjegnuo nove nesuglasice.

„Franjo voli tu bež boju koja je meni katastrofa, ali dobro, on je muškarac, a oni uglavnom ni ne znaju koja je koja boja“, komentirala je Kristina S., a Franjo rekao: „Malo je neobično jer inače samo ja donosim odluke, a sad se moramo dogovoriti.“ Kod kuće su složili stvari koje su kupili, a Kristina je upozorila Franju da kad nešto otpakira počisti smeće za sobom. Kristina je rekla kako smatra da je Franji bilo potrebno malo više vremena da se navikne na to da je sada u braku, a Franjo je priznao kako još nije prešao preko njihove razlike u godinama. „Ja sam cijelo vrijeme isticao da nisam nikad bio sa starijom curom i da mi je to barijera. Još uvijek mi je to barijera, ali dajem priliku tome da se sruše predrasude.“

Doris i Igor nisu išli u nabavku stvari za dom već im je stiglo pismo od eksperata i pitanja namijenjena za bolje upoznavanje i produbljivanje njihovog odnosa. „Mislim da smo obje došli da nađemo nekog tko je kompatibilan s nama i da nam je lijepo zajedno“, rekao je Igor. Tijekom razgovora Igor je naveo kako mu je drago što je Doris jednako uredna kao i on, ali mu se ne sviđa što ponekad ne razumije njen smisao za humor i ne shvati da nije ozbiljna. Doris je rekla kako joj se sviđa što je Igor kavalir i uvijek spreman pomoći, a ne sviđa joj se što je jako strog oko toga da sve mora biti savršeno. „Opusti se, savršenstvo ne postoji. Moramo i mi imati uspone i padove i mislim da je to bolje nego da se pravimo da je sve savršeno“, zaključila je Doris.

Na kraju epizode Irma je Marka iznenadila božićnim kolačima. „Znam da je Božić danas, a ti nisi sa svojima pa sam htjela da to obilježimo.“ Gesta je dirnula Marka, kao i Irmin interes za njegove običaje. Večer su proveli u ugodnom razgovoru o svojim običajima i poimanju obiteljskih odnosa i vjere. Irma je marku pričala o kuglofu koji priprema njena mama i zaključila kako će ona njima napraviti takav kuglof i tako započeti jedan njihov, novi običaj. Ne propustite nove epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 na RTL-u! Epizode su dostupne 24 sata ranije na platformi Voyo.

