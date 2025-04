Marijana Mikulić otkrila da je njen sin Jakov na posebnom režimu prehrane, a sada je podijelila recept za zdrave kekse

Glumica Marijana Mikulić često na društvenim mrežama dijeli neke detalje iz privatnog života. Otkrila je tako ranije da je njen sin Jakov na posebnom režimu prehrane i da ne konzumira jela koja sadrže jaja, životinjsko mlijeko i mliječne proizvode, bez gluten, šećer ni svinjetinu. Sada je podijelila i jedan zanimljiv recept za keksiće bez mliječnih proizvoda i jaja koji mogu spremiti svi.

- Danima sto pitanja o režimu prehrane. Zamolbi da podijelim iskustva, recepte. Ali u našem tempu i režimu, nema vremena za slikanje i pisanje postova. Svaki slobodan trenutak ili nešto pečemo, cijedimo sokove, nakuhavamo, ili Jakova vodimo na terapije, radimo s njim doma, šetnje i trampolin do besvijesti. Ne zaboravimo da imamo i još dvoje djece. A sve što napravim nestane u sekundi, prije nego se sjetim slikati. Danas sam skrivala kekse dok se ohlade da mogu slikati. Uglavnom, režim prehrane je bez jaja, životinjskog mlijeka i mliječnih proizvoda, bez glutena, bez šećera, bez svinjetine… Jakov jede junetinu i teletinu, nekad puretinu, sve voće i povrće, variva, bezglutensku tjesteninu, i pije cca 1-1,2 litre cijeđenog soka svaki dan. Sami radimo kekse, kruh od zobenog brašna bez kvasca, banana bread bez jaja i mlijeka… - napisala je Marijana pa podijelila recept za kekse bez jaja i mliječnih proizvoda.

Dijelim recept za jako fine kekse bez jaja i mliječnog

3/4 čaše zobenog brašna

Cijela čaša mljevenih badema

1/4 žličice sode bikarbone

1/4 žličice praška za pecivo (bez aluminija)

1/4 žličice soli

1/4 žličice vanilije (ja stavljam cistu burbon vaniliju)

2 žlice meda

0.5 dl biljnog mlijeka

Umijesiti u ljepljivu masu

Oblikovati keksiće

(ja napravim kuglice pa ih stisnem malo vilicom)

Peći cca 11-12min na 180C

Za mjeru koristim čašu od 3dl

Podsjetimo, Mikulić je prije toga podijelila na Instagramu objavu povodom Dana svjesnosti o autizmu. - Sutra je Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Postalo ko različite čarape na dan osoba s Down sindromom. Mnogi obilježavaju, rijetkima se da ista napraviti da se osobe poremećajem iz spektra autizma integriraju u društvo - započela je objavu glumica. Otkrila je da ima migrene na tjednoj bazi, te da plače. Naime, traže odgodu upisa u školu. - Mi smo ovih dana u obradi i traženju odgode upisa u školu. Migrene imam na tjednoj bazi. Plačem isto tako. Ali za mene stanke nema. Terapije, vrtić svega 2.5 sata zbog posebnog režima prehrane. Pitaju me jel zdravstveni razlog ili sam ja to na svoju ruku. Ja sam na svoju ruku - iz zdravstvenih razloga!! - poručila je Mikulić i dodala:

- Jer da sam slušala njegovog tadašnjeg pedijatra, jednog od najpoznatijih/najboljih u državi -dijete ne bi krenulo s terapijama jer “mali je ok”, pa bismo se danas držali za glavu. Kao roditelj djeteta s autizmom si prinuđen: biti i terapeut htio ili ne, donositi teške odluke sam i znati sve sto dijete treba iako uopće nisi školovan za to, boriti se neprestano kao lav sa sustavom - i zdravstvenim i odgojno obrazovnim, ako imaš drugu djecu pokušati sve to balansirati, a mogu vam reci da je to j** teško, sam si plaćati psihoterapije jer država to ne smatra bitnim pružiti roditeljima djece s teškoćama, ako dijete uopće dobije koju terapiju u sustavu (tj. ako mu ju rukama i nogama izboriš) jako brzo to prestaje jer većinu dobije na godinu do dvije a onda lapapa.

Napisala je i kako je krug ljudi koji se javljaju za druženja jako mali. - Kao roditelj djeteta s PSA vremenom shvatiš da je krug ljudi koji ti se uopće vise javljaju za druženja jako mali. A prestaneš se i ti javljati jer ni nemaš vremena za česta druženja bez djece, pa te rijetke prigode čuvaš za one kojima je stalo i nakon kojih je duša nahranjena za dalje. Ne žalim se. Samo kažem. Ne znam kako je u drugim državama. U našoj je jako teško biti mama djeteta s poteškoćama. Ne mogu ni zamisliti kako je tek onima čija djeca su u težem stanju nego naše. Nek nam je svima Bog na pomoći! Sretan dan svjesnosti o autizmu svima koji slave - zaključila je Mikulić.

