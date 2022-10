Najglamurozniji par na svijetu potvrdio razvod nakon 13 godina: 'Ova odluka nikada nije lagana'

Svjetski poznata manekenka Gisele Bündchen (42) i američki sportaš Tom Brady (45) nakon braka dugog 13 godina postigli su dogovor i danas predaju papire za razvod, saznaje TMZ. Izvori su potvrdili da su njihovi odvjetnici postigli nagodbu oko imovine i skrbništva te da je zahtjev za razvodom podnesen na Floridi.

A sve su i sami potvrdili na svojim društvenim mrežama.

"Proteklih dana, moja supruga i ja finalizirali smo razvod nakon 13 godina braka", napisao je Tom te dodao da su odluku donijeli "u prijateljskim odnosima i zahvalni na vrijeme koje su proveli zajedno".

"Blagoslovljeni smo prekrasnom djecom koja će ostati centar našeg svijeta u svakom pogledu. Nastaviti ćemo zajedno raditi kao roditelji kako bi bili sigurni da dobivaju ljubav i pažnju koju zaslužuju", nastavio je. Kako je napisao, odluku su donijeli nakon mnogo razmatranja.

"Naravno, to je jako bolno i teško, kao i za mnoge ljude koji prolaze kroz to svaki dan diljem svijeta. No, i dalje želimo samo najbolje jedno za drugo u novim poglavljima života koji će tek biti napisani", zaključio je Brady i zamolio za privatnost u idućim danima i tjednima.

A o svemu se oglasila i manekenka na svom profilu.

"S mnogo zahvalnošću za provedeno zajedničko vrijeme, Tom i ja smo prijateljski finalizirali naš razvod. Moj prioritet je oduvijek bio i uvijek će biti, naša djeca koju volim svim srcem. Nastavit ćemo zajedno kao roditelji davati im ljubav, pažnju i brigu kakvu zaslužuju", napisala je i dodala: "Odluka za prekid braka nikada nije lagana, ali smo se razišli i iako je teško prolaziti kroz ovo, osjećam se blagoslovljeno za zajedničko vrijeme i želim mu samo najbolje". Također, zamolila je za privatnost.

Podsjetimo, šuškanja o razvodu su počela u rujnu nakon što se saznalo kako je Gisele razočarana zbog suprugove odluke o nastavku igre za Nacionalnu ligu američkog nogometa. Brady je navodno obećao obitelji da ide u mirovinu, no predomislio se.

Zvijezda američkoga nogometa je propustila 11 dana treninga u kolovozu, a na pitanje o njegovu nestanku, Brady je rekao kako se radi o osobnim stvarima.

- Imali su problema u svom braku zbog njegove odluke da se povuče. Gisele je uvijek bila ta koja bi bila s djecom. Dogovorili su se da će se povući kako bi se usredotočio na obitelj, a onda se predomislio - kazao je izvor blizak paru u rujnu.

