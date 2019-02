Na današnji dan prije 60 godina je umrla glazba

Na današnji dan prije 60 godina u zrakoplovnoj nesreći blizu Clear Lakea u Iowi poginuli su glazbenici Buddy Holly, Ritchie Valens i J. P. "The Big Bopper" Richardson, te pilot Roger Peterson. Taj je nesretni događaj u pop kulturi poznat kao "Dan kada je umrla glazba", nakon što je Don McLean o njemu pjevao u svom velikom hitu "American Pie" iz 1971. godine.

Buddy Holly je te godine svirao sa svojim bendom u kojem su bili Waylon Jennings, Tommy Allsup i Carl Bunch na turneji po Srednjem zapadu nazvanoj "Winter Dance Party", a snjim su svirale i nadolazeće zvijezde Ritchie Valens, Richardson i grupa Dion and the Belmonts. Glazbenici su od jednog do drugog grada išli u neudobnim autobusima u kojima nije bilo grijanja.

[video: 29242 / ]

Neki od njih su se i razboljeli. Nakon koncerta u Clear Lakeu Holly je frustriran uvjetima unajmio charter let do grada Moorheada, gdje su imali idući koncert. Richardson je imao gripu, pa je zamijenio mjesto u avionu s Jenningsom, a Valens i Allsup bacali su novčić i Valens je pobijedio i dobio preostalo mjesto.

Nedugo nakon polijetanja pilot je zbog loših vremenskih uvjeta izgubio kontrolu nad avionom i srušio se u polje kukuruza. Svi putnici preminuli su na mjestu događaja. Osim pjesme "American Pie" o nesreći se govorilo u više pjesama i filmova, a možda je najpoznatiji film "La bamba", o životu tada 17-godišnjeg Ritchieja Valensa.

