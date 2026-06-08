Večernji list
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Hoćete li gledati? Danas je veliko finale sezone 'Divljih pčela'!
Poslije 150 nastavaka ispunjenih ljubavlju, tajnama, izdajama i obiteljskim previranjima, serija 'Divlje pčele' večeras stiže do velikog finala prve sezone.
Foto: RTL
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Publika je mjesecima vjerno pratila sudbine glavnih aktera, a završna epizoda obećava trenutke koji bi mogli trajno preoblikovati odnose među omiljenim protagonistima.
Foto: RTL
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Prva sezona otvorila je brojne zaplete koji su gledatelje držali u stalnoj napetosti.
Foto: RTL
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Od misterija obitelji Vukas i sudbine sestara Runje, preko Tomine mračne prošlosti i Teodorinih kompromitirajućih dokaza, pa sve do kompleksnih ljubavnih odnosa – finale predstavlja vrhunac svega što se gradilo mjesecima.
Foto: RTL
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Hoće li istina napokon isplivati na površinu? Tko će pronaći spokoj, a tko će snositi najteže posljedice? Može li itko u Vrilu doista pobjeći od onoga što je bilo?
Foto: RTL
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Kroz 150 epizoda, gledatelji su se snažno povezali s likovima koji, unatoč svojim manama, djeluju stvarno i ranjivo.
Foto: RTL
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Katarina, Cvita, Zora, Toma, Nikola i ostali prošli su put koji je publiku istovremeno zabavljao, ljutio i duboko dirnuo.
Foto: RTL
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Upravo zato večerašnje finale nije samo završetak jednog televizijskog poglavlja, već i emotivan rastanak s pričama koje su obilježile proteklo razdoblje.
Foto: RTL
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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