Mlanović na današnjoj pressici pokazao da osim Let 3 voli i ska glazbu: 'E to je moja poruka!'

Nije tajna kako su konferencije za novinare predsjednika Zorana Milanovića postale poput pravih stnad-up comedy nastupa, u kojima predsjednik kao iz rukava izbacuje šale i pošalice, ali i reference iz pop kulture.

Podsjetimo, Milanović je tako prije mjesec dana referirajući se na pad letjelice u Zagrebu spomenuo album "Bombaridranje Srbije i Čačka", grupe Let 3, a danas je pokazao i kako voli ska glazbu.

Na pitanja kako će se postaviti na summitu u Madridu na kojem će se raspravljati o ulasku u Švedske i Finske u NATO, predsjednik je odgovorio:

- E to je moja poruka! A message to you Rudy! Ja sam protiv toga, a mogu li to blokirati na summitu? Vjerojatno ne mogu. Nisam siguran da je potrebno da sve zemlje budu suglasne - kazao je Milanović i opet prozvao vladu. "A Message To You Rudy" pjesma je koju je 1967. godine snimio britansko-jamajkanski ska glazbenik Dandy Livingstone, no puno je poznatija obrada iz 1979., kojom je grupa Specials ušla u top 10 na britanskoj top listi.

Da predsjednik voli kulturu pokazao je u još jednom odgovoru kada je ministra Grlića-Radmana nazvao "Jesenjinom" i "zločestom Mary Poppins", a na kraju pressice sjetio se i Trumpa i njegove čuvene izjave "I Was a Business Man Doing Business" ("Bio sam samo poslovni čovjek koji je radio"). Riječ je o citatu kojeg je Trump rekao na posljednjoj debati prije predsjedničkih izbora 2020. godine, a na internetu se od tada često koristi kada se govori o apsurdnim poslovnim pothvatima.

