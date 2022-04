Banožić: Život Zorana Milanovića ustrojili su UDBA i partija, oni su mu posložili život na pladnju

Polaganjem vijenaca i svečanom akademijom u Vukovaru je danas obilježena 31. obljetnica od osnutka 3. Gardijske brigade „Kune“ koja je dala nemjerljiv doprinos u obrani Republike Hrvatske.

Obilježavanju obljetnice nazočio je i ministar branitelja Mario Banožić koji je rekao kako su „Kune“ bile primjer i u vrijeme Domovinskog rata ali i poslije. Tijekom Domovinskog rata „Kune“ su imale 391 poginulog pripadnika, a i danas se na popisu nestalih nalazi 16 osoba. Sudjelovali su i u obrani Vukovara gdje je 4. bojna ove brigade bila sve do sloma obrane grada. Od 303 pripadnika 4. bojne njih je u Vukovaru 87 poginulo, a 15 se i danas vode kao nestali.

Tom prilikom novinari su Banožiću postavili i pitanje zašto nije bio na jučerašnjoj obljetnici osnivanja 4. Gardijske brigade gdje su, između ostalih, pojavili se i predsjednik RH Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

- Imao sam previše obveza. Podržavam sve branitelje, a 4. Gardijska brigada imala je poseban značaj. To je bila udarna brigada. Branitelji razumiju zašto nisam bio tamo, a imao sam i gust raspored. Kada sljedeći put budem u Dalmaciji svakako ću se sastati s braniteljima iz 4. Gardijske brigade i razgovarati s njima. MORH im je dao podršku za sve što su trebali povodom obilježavanja obljetnice – rekao je Banožić.

Na upit kakva poruka sustavu se šalje na taj način Banožić je rekao kako je se povukao pred svim medijskim napadima kojima je bio izložen i to samo iz razloga da skine vojsku s naslovnica. Kazao je da kada je napadnut on da je napadnut i sustav te da će i dalje nastaviti raditi na taj način. Poručio je i da ga se ne stavlja u znak jednakosti s Zoranom Milanovićem.

- Moj život je drugačiji od njegovog. Njegov život je ustrojila UDBA i partija. Oni su mu posložili život na pladnju, a sada s njega daju nešto drugo. Ne želim da me se stavlja u isti kontekst s njim. Upravo radi njega ćemo ići u izmjenu Zakona o obrani kako bih zaštitio Hrvatsku vojsku o devastacije Zorana Milanovića – rekao je Banožić.

Na upit o isplati dnevnica pripadnicima HV-a koji su u pratnji predsjednika Milanovića, a koje nisu isplaćene, Banožić je rekao kako će one biti isplaćene na način kako se budu dogovorili u MORH-u te da je on uvijek na strani vojnika i vojnikinja. Prema njegovim riječima problem se pojavio jer su pripadnici HV-a slani na put za koji nema zakonskog utemeljenja nego je to radio Milanović iz hira kako bi pokazao da može raditi što mu je volja.

Tvrdi i kako je se on postavio ispred sustava kako bi štitio proračun kao i sam sustav ali i kako bi kao ministar obrane mogao podnijeti čisto izvješće bez obzira na „marifetluke Zorana Milanovića“. Dodao je i kako je i to jedan od razloga zašto se ide u izmjenu Zakona o obrani podsjećajući kako ga je 2013. godine donio upravo Zoran Milanović da bi kasnije sam rekao da je loš. Po riječima Banožića to pokazuje kako je Milanović donosio loše zakone.

Osvrnuo se i na rekonstrukciju Vlade RH u kojoj je, unatoč brojnim predviđanjima, ostao i dalje.

- U Vladu sam ušao čisto i pošteno, a između mene i predsjednika Andreja Plenkovića rekonstrukcija nikada nije bila tema. To su nametali pojedini mediji koji su i premijera pokušali uvesti u priču o rekonstrukciji. Ja sam govorio kako će predsjednik predložiti rekonstrukciju što je uspješno i učinio. Što se tiče odnosa mene i Zorana Milanovića taj čovjek mene s ovakvim ponašanjem ne zanima. Razgovaram s brojnim građanima koji mi daju podršku i kojima je svima dosta ovakvog njegovog ponašanja – rekao je Banožić.

Mario Banožić obnaša i dužnost predsjednika HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije pa je iz te pozicije prokomentirao i slučaj župana Damira Dekanića. Kazao je kako je s županom, poslije nesreće, u dva navrata razgovarao i da ga je on tom prilikom upoznao s time što se dogodilo. Kaže kako je to ono što je rečeno u zapisniku policije i izneseno u priopćenjima župana.

U međuvremenu su se pojavili i iskazi troje svjedoka pa je Banožić najavio kako će ponovno razgovarati s Dekanićem kao i da će se vidjeti što će donijeti postupci koji su pokrenuti u međuvremenu.

