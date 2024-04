Mladoj kantautorici oko snimanja pjesme pomogle su prijateljice, a sve je nastalo spontano

Mlada varaždinska kantautorica Fani Solomun nedavno je objavila svoju novu pjesmu "Metak". Radi se o zaigranoj, poletnoj stvari punoj djevojačke energije koja je brzo osvojila publiku. Fani ističe da je ova vrlo zarazna pjesma nastala spontano, kao kratki zapis u diktafonu na njezinom mobitelu.

- Razradila sam melodiju i tekst i uskoro krenula put Beograda. Tamo me dočekao producent A.N.D.R. (Andrija Gavrilović) s već skoro gotovim instrumentalom koji me oduševio. Uskoro su se u studiju pridružile dvije prijateljice koje smo nagovorili da snime prateće vokale. Ono što me posebno oduševilo je da nijedna od njih nije pjevačica, već su obje samo djevojke s dobrim sluhom i odličnom energijom, što se osjeti u refrenima - opisala je Fani koja je spot za "Metak" snimila u dvorcu Trakošćan. Za snimanje spota imala je samo tri sata, a ovog se iskustva sjeća po tome što joj je bilo jako hladno, jer u spotu nosi laganu haljinu dok se snimanje odvilo usred zime. Pjesma se svidjela mnogima, a te reakcije dolaze i do kantautorice.

- Stiže mi od nepoznatih ljudi dosta poruka podrške, bilo je par crteža na temu pjesme, video gdje ekipa dečkiju pjeva "Metak" uglas na fešti i slično. Jako sam zadovoljna što pjesma svakim danom sve više organski pronalazi put do publike, nadam se da će isti biti i na nastupima uživo - kaže te ističe da ne pati na titulu kantautorice iako je sve pjesme do sada pisala sama, a tako planira i nastaviti.

- Voljela bih jednom pisati i za druge - ističe, ali dodaje i da bih prihvatila ako joj neko drugi ponudi izvrsnu pjesmu.

- Što se tiče inspiracije, imam je i previše. Veći mi je izazov disciplinirati samu sebe, zagrijati stolac i trideset zapisa iz diktafona pretvoriti u pjesme s glavom i repom - ističe pjevačica koja trenutno ne razmišlja o albumu.

- Trenutno se ne zamaram albumom kao izdanjem jer mislim da imam još puno "Pokemona za skupiti." U smislu, doprijeti do veće publike i onih koji iščekuju veće izdanje. Moj prvi nastup bit će uskoro najavljen i uskoro održan. Veselim mu se s (valjda) zdravom dozom nelagode u želucu - ističe pjevačica koja uz glazbenu karijeru je i direktorica umjetničke organizacije Favela.

- Dugo sam znala da želim raditi u kulturi, iako sam po struci logopedinja. Prijateljica i ja smo planirale razne glazbene i kazališne projekte kojima smo u jednom trenutku poželjele dati "dom" pa smo krajem 2021. osnovale Favelu. Uz novu autorsku glazbu, trenutno radim na organizaciji projekta WMN Amplified. Radi se o dvodnevnom glazbenom događanju koje će se održati u Varaždinu, a želimo predstaviti mlade kantautorice iz regije kroz panele, ali i koncerte - najavljuje ponosno glazbenica koja je talent naslijedila od mame koja joj je i najveća podrška. Uza sve stvari na kojima radi, Fani nema puno slobodnog vremena, no voli ga provoditi u dugim šetnjama uz Dravu.

- Imam puno posla, ali činjenica da sam sama osmislila ili odabrala većinu projekata i suradnika, čini posao lakšim, zabavnijim i često ne mogu razdvojiti slobodno vrijeme od posla - zaključuje mlada kantautorica.

