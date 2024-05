Mladi bend nedavno je izdao singl istog imena kao i Škorin hit: 'Nije ovo prvi put da se poklopio naziv pjesme'

Početkom tjedna bend Gusti Sok objavio je svoju novu pjesmu. Radi se o singlu naslova “Milo Moje” na kojem su radili dvije godine. Naime, članovi benda sami su radili na pisanju teksta i snimanju pjesme te aranžmanu, a od prvog riffa su, kažu, znali da u rukama imaju jednu svevremensku pjesmu.

- Pjesma je idejno nastala među prvima, a nekoliko verzija glazbe i teksta, traženje onog pravog zvuka, miksanje i premiksavanje rezultiralo je na kraju potpunim zadovoljstvom - govori nam Bojan Gatalica, idejni osnivač benda. Bojan dodaje i da je tekst pjesme sveden na potpunu jednostavnost jer ukazuje na srž problema i kao takav ostavlja slušatelju prostor za promišljanje i povezivanje kodova.

- Svi će kroz tekst odmah shvatiti problematiku o kojoj pjesma govori, dok je svrha glazbe da potiče traženje odgovora - pojašnjava. Pjesmu prati i videospot koji su osmislili članovi benda, a sniman je u jednom studiju. Nismo mogli ne primijetiti i sam naslov pjesme koji podsjeća na uspješnicu Miroslava Škore. Vide li članovi Gustog Soka isto ime pjesme kao prednost ili prepreku?

- Ne gledamo to ni kao prednost ni kao zapreku. Dok je gospodin Škoro napisao “Milo moje”, bila je potpuno drugačija mentalna slika ljudi i postojala je nekakva nada. Sada je puno gora situacija zbog različitih faktora - razvoj tehnologije, učestale prirodne katastrofe, pandemija i izolacija, zasićenost informacijama, politika, ratovi, neodgovornost - što je dovelo do sve češćih slučajeva depresije, nezadovoljstva, otuđivanja i problema u komunikaciji i socijalizaciji - ističe Bojan te dodaje da ovo nije prvi put da se poklopio naziv pjesme, ali da će im biti zanimljivo vidjeti kako će se razvijati situacija i kako će slušatelji to doživjeti. Gusti Sok ne voli se žanrovski određivati, a svoju glazbu opisuju kao “svoju rokenrol priču”.

- Smatramo da smo stvorili bend koji će trajati dugo i s vremenom sazrijevati. Žanrovi su tu najmanje bitni. Veliki smo zaljubljenici u sve vezano za glazbu, zato na prvom mjestu želimo biti zadovoljni mi s našim kreacijama, a nadamo se da nećemo biti sami na tom brodu - pojašnjava Bojan te dodaje i da za sada nastavljaju objavljivati singl po singl, a govora o albumu će biti kada za to dođe vrijeme.

Gusti Sok, osim Bojana, čine i Miran Kapelac na basu, Marko Dragičević i Hrvoje Mikuldaš na gitarama, Renato Palatinuš na bubnjevima, Luka Iverac na violi i klavijaturama i frontwomanica Veronika Kovač, a sve je počelo 2022. godine. Bojanova zamisao bila je da oformi ekipu koja ima znanja i iskustva da stvori nešto autentično te zainteresira najbliže društvo s kojim je dijelio pozornicu kroz razne bendove i projekte. Zanimljiv i neobičan je i naziv benda, a evo kako je do njega došlo.

- Naziv benda došao je kao kontra na tematiku nekih naših pjesama, a na neki način predstavlja mješavinu naših osobnosti i muzike. Bilo kako bilo, željeli smo da ime benda bude nešto pozitivno i svakodnevno, nešto što će odnijeti svačije misli bar na sekundu u neki šareni i sretni trenutak - objašnjava Bojan iz Gustog Soka.

