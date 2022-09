Mladen Grdović: 'Još 27 dana mi nedostaje da vratim vozačku. Dotad pijem samo vodu!'

Pjevač Mladen Grdović (64) sinoć je održao koncert u Solinu povodom blagdana Male Gospe, a cijelu večer bio je odlično raspoložen. Publika je uživala u njegovim najvećim hitovima, a on je publici dao i jedno obećanje.

- Još 27 dana mi nedostaje da vratim vozačku. Dotad pijem samo vodu! - kazao je u jednom trenutku Grdović, piše Slobodna Dalmacija.

Podsjetimo, Grdovića je policija dosad više puta zaustavila dok je vozio u pijanom stanju, a u svibnju ove godine zbog alkohola je pao s bine na koncertu u Sloveniji na 'Danima vinogradara'. Grdović je tada očito malo previše uživao u vinu jer je jedva stajao za mikrofonom držeći se za stalak, a na kraju je pao na pod.

- Pivan ja i dalje - govorio je u mikrofon dok je sjedio na podu. Iako su se mnogi smijali, na snimci koja kruži društvenim mrežama čuje se i nezadovoljstvo publike. Na pozornicu su tada došli zaštitari koji su podigli pjevača i odvukli ga.

Grdović je u kolovozu prošle godine u intervjuu za IN Magazin kroz suze progovorio o svojoj ovisnosti o alkoholu i priznao kako je "izgubio sve zbog bevande". "Izgubio sam sve što volim i svoju ženu Branku, sve sam izgubio, eto. Neka to bude pouka drugima da moraš zbilja biti dobar. Svi su bili prema meni fer, a ja sam najmanje držao... umjesto da držiš do svoje familije, a ne sve u bevandi, je li tako?" rekao je tada pjevač.

U ožujku je otkrio da se pomirio sa suprugom Brankicom. Njihov brak službeno je okončan u listopadu 2020. godine. Fotografi su ih već nekoliko puta uhvatili u zajedničkom društvu, a sada su se i službeno pomirili. -Jako mi je drago što sam se pomirio sa svojom Brankicom, danas ću ručati kod nje, neopisivo puno mi je nedostajala pune tri godine! Mi muškarci se pravimo frajeri, govorimo kako mi sve stvaramo, pridonosimo, lako je tako stvarati kad te kući čeka sve, ručak, čista kuća i druge stvari. Brankica mi je sve oprostila, bila je potpuno u pravu, kad sam imao priliku i slobodan prostor, umjesto s njom izlazio sam sa svojim društvom, nisam je poštivao, ali mi glazbenici smo poznati po tome da skrećemo s puta, to je normalno za nas - rekao je Mladen tada.

