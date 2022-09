Zvijezde Antene Zagreb: 'Spojila sam svoje dvije ljubavi, ali glazbu ne napuštam'

Glumica i pjevačica Manuela Svorcan (31) prije dvije godine pokazala je svoju svestranost kada je postala i radijska voditeljica na Anteni Zagreb. Manuelu slušamo svakog dana od 17 do 21 u emisiji "Afterwork", a nova uloga joj je stigla u pravi trenutak jer joj je karijera u glumi i glazbi došla u zastoj zbog pandemije, kao i brojnim njenim kolegama. Karijeru je počela kao 18-godišnjakinja, kada se pojavila u talent showu "Hrvatska traži zvijezdu". Prijašnjih godina ostvarila je i zapažene uloge u predstavi "Mi o te JoomBoosovom projektu "Teini dnevnici", koji je ove godine osvojio Večernjakovu ružu. Rođenoj Puljanki najveća je podrška dečko Tomislav, s kojim provodi svaki slobodan trenutak.

Sve do angažmana na Anteni bavili ste se pjevanjem i glumom. Kako je došlo do toga da se okušate i kao radijska voditeljica?

Moram priznati da su mi često bliski ljudi govorili kako imam poprilično radiofoničan glas i kako bih bila dobra u tom poslu. Radio je za mene uvijek bio izazov i nisam bila dovoljno hrabra okušati se konkretno u tom trenutku, ali eto… došlo je i moje vrijeme, ohrabrila sam se, prijavila, prošla edukaciju i evo danas uživam u svom "poslu".

Koliko ste se pripremali prije prvog odlaska u eter? Kako je izgledala vaša prva šihta, jeste li imali tremu?

Pripremala sam se dugo, nekoliko sam mjeseci bila na edukaciji, učila svakodnevno (to se ni dan danas nije promijenilo) i onda su me bacili u vatru. Skoro pa se ni ne sjećam svog prvog dana u eteru jer sam imala neopisivu tremu, tresla sam se cijela, imala sam sve raspisano, ali kao da nisam, i bilo je jako smiješno. Bar danas na to gledam na taj način, iako mi u tom trenutku nije bilo nimalo smiješno… dapače.

Slušamo vas svakog radnog dana od 17 do 21. Kako izgleda vaša šihta, pripremate li se posebno svaki dan?

Tako je, svaki dan od ponedjeljka do petka radim uživo #afterwork na Anteni Zagreb od 17 do 21 i svaki dan je novi izazov. Ide sve uživo tako da su greškice neminovne, ali moram priznati u prava uživancija. Slušatelji Antene Zagreb su najbolji slušatelji, mogu ih čak nazvati i radijskim prijateljima. Naravno, pripremam se svaki dan, minimalno sam dva, dva i pol sata prije programa uživo na poslu, dok smiksam glazbu, pogledam portale, osmislim što bih mogla raditi u šihti, podružim se s kolegama i hop - vrijeme je za live.

Sigurno je dosad bilo i nekoliko anegdota i gafova, možete li izdvojiti koji?

Svaki dan se nešto dogodi, jednom sam odradila cijeli brejk (javljanje) i bila toliko zadovoljna, ali nešto je bilo uključeno što nije trebalo i ja se uopće nisam čula na van. Često newserima zaboravim upaliti mikrofon, a i proste rijeci dođu na svoj red tu i tamo. Sva sreća, na vrijeme se zaustavim.

Komunicirate li sa slušateljima na društvenim mrežama, što vam kažu?

Sa slušateljima komuniciram svaki dan, dok sam bila na godišnjem dobivala sam poruke, što na Antenin whatsapp, što privatno na svojim mrežama, da im falim. To znači jako puno i drago mi je da se međusobno veselimo, a kada je glazba to što nas spaja - ne može biti bolje! Samo stvari koje voliš.

Sluša li vaš dečko kada ste u šihti? Komentira li vaše emisije?

Iskreno, ne sluša me, slušao me možda prvih par puta, možda mu je dosta što mu doma kvocam, još da me i na radiju sluša mislim da bi mu bilo previše. U svakom slučaju, velika je podrška i oslonac i zna imati vrlo dobre savjete ili ideje koje rado iskoristim.

Poznati ste po tome da često na društvenim mrežama komentirate svoju svakodnevicu, a pogotovo da često vaše prezime krivo izgovaraju. Koliko ste dosad čuli varijanti vašeg prezimena, imaju li još ljudi problema s njime?

Često znam reći - da mi je kuna za svako krivo izgovaranje mog prezimena, bih bih bila jako bogata. Ne smeta mi, meni je to više zezancija, znam se nekad pošteno nasmijati i iznenaditi koliko su ljudi kreativni. U zadnje vrijeme je rijetko da netko krivo kaže moje prezime, ali eto da ponovimo - ja sam Manuela Svorcan, bez ikakvih kvačica u prezimenu.

Što se tiče vaše glumačke karijere, svakako valja izdvojiti mjuzikl "Mi o vuku", koji ste radili s Bojanom Jambrošićem. Koliko ste dosad odigrali predstava i kako ste zadovoljni prijemom?

Bez lažne skromnosti, predstava je odlična, uživaju i klinci i odrasli, a iskreno - ne znam koliko smo ju puta odigrali, znam samo da je puno i u svim vremenskim uvjetima. Uživam raditi s Bojanom Jambrošićem, razumijemo se na više razina, a i on je veliki profesionalac pa je baš kako se kaže gušt.

Glumili ste i u JoomBossovim "Teinim dnevnicima", kako je bilo u tom projketu koji je ove godine nagrađen Večernjakovom ružom?

JomBoosov projekt "Teini dnevnici" također mi spada u top 5 projekata koje sam radila u životu. Prvenstveno, ekipa je bila odlična, prava uživancija na setu, Igor Barberić je genijalan redatelj i bez obzira na to koliko je nekad snimanje trajalo ili bilo stresno, ja sam uživala svake minute. Još uvijek na svom tik-toku dobijem pitanje - jesi ti Doreen? Upečatljiv lik, drago mi je da je pripao meni.

Što je s glazbenom karijerom, planirate li uskoro neki novi singl?

Glazba je tu bila, tu je i uvijek će biti u mom životu. Nešto se radi, planovi postoje, ali pomalo. Nema žurbe, u glazbi želim maksimalno uživati.

Kakvi su daljni planovi u radijskoj karijeri? Biste li možda željeli raditi i neke druge projekte?

Svakako ću dalje nastaviti učiti, raditi, upijati od kolega što da i kako možda ne, a sve ostalo ćemo vidjeti. Ono što sam samoj sebi dokazala je da se sve može uz malo truda, rada i odricanja i naravno - puno ljubavi, a toga ne fali.

