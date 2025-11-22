Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj otkrila detalje

Poznate su nove informacije o zdravstvenom stanju predstavnice Jamajke na izboru za Miss Universe, 28-godišnje liječnice i aktivistice dr. Gabrielle Henry. Ona je 19. studenog pala s pozornice tijekom preliminarnog natjecanja u Tajlandu, a njezina obitelj je sada potvrdila da je stanje ozbiljno. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem je, noseći visoke potpetice i narančastu haljinu, promašila korak i pala s ruba pozornice. Ubrzo nakon incidenta, medicinsko osoblje odnijelo ju je na nosilima, a natjecanje je za nju bilo gotovo. Zbog ozljeda, bila je prisiljena propustiti veliko finale koje se održalo 20. studenog.

Odmah nakon pada, Henry je prevezena u bolnicu Paolo Rangsit u blizini Bangkoka, a prve izjave organizatora bile su umirujuće. Organizacija Miss Universe Jamajke, kao i vlasnik natjecanja, Raúl Rocha Cantú, koji ju je posjetio u bolnici, objavili su kako njezine ozljede nisu opasne po život te da nema slomljenih kostiju. Rocha je tada na Instagramu napisao kako je Henry "pod dobrom skrbi". Međutim, nekoliko dana kasnije, njezina obitelj, koja je doputovala u Tajland, otkrila je da je klinička slika znatno ozbiljnija te je podijelila s javnošću nove informacije o njezinom zdravstvenom stanju, potvrđujući da je situacija ozbiljna.

Najnovije informacije stigle su od njezine sestre, dr. Phylicije Henry-Samuels, koja se zajedno s njihovom majkom Maureen Henry nalazi uz Gabriellin krevet. U izjavi koju je prenijela organizacija Miss Universe Jamajke, dr. Henry-Samuels otkrila je detalje o njezinom stanju. "Gabby se ne oporavlja onako dobro kako smo se nadali, ali bolnica joj i dalje pruža svu potrebnu njegu", stoji u priopćenju. Zbog ozbiljnosti stanja, koje uključuje i ozljedu glave, medicinski tim odlučio je da Gabrielle mora ostati na odjelu intenzivne njege najmanje sedam dana.

Tamo će biti pod stalnim nadzorom liječnika koji će joj pružati specijaliziranu skrb. U ovim teškim trenucima, organizacija Miss Universe Jamajke uputila je apel javnosti, moleći za podršku. "Iskreno pozivamo Jamajčane kod kuće i diljem dijaspore da nastave držati Gabrielle u svojim molitvama", poručili su, dodajući poziv prijateljima i obožavateljima diljem svijeta da joj šalju "ljubav, snagu i nadu". Posebno su zamolili korisnike društvenih mreža da se suzdrže od širenja negativnih komentara, dezinformacija ili nagađanja koja bi mogla uzrokovati dodatnu bol i stres obitelji Henry. "Naš primarni fokus ostaje na Gabriellinom oporavku i dobrobiti njezinih najmilijih. Ljubazno molimo za nastavak suosjećanja, osjetljivosti i privatnosti dok obitelj prolazi kroz ovo izazovno razdoblje", zaključuje se u priopćenju.

Ovaj događaj samo je posljednji u nizu kontroverzi koje su pratile 74. izdanje izbora za Miss Universe. Samo nekoliko dana prije finala, sudac Omar Harfouch je odstupio, javno optuživši organizaciju za "nedostatak transparentnosti u procesu glasovanja" i tvrdeći da je o finalistima odlučivao "improvizirani žiri" bez prisutnosti osam pravih članova. Ranije u studenom, direktor izbora za Miss Universe Tajlanda, Nawat Itsaragrisil, izazvao je negativne reakcije javnosti kada je tijekom prijenosa uživo nazvao kasniju pobjednicu, Miss Meksika Fátimu Bosch, "glupom". Unatoč njegovoj kasnijoj isprici, incident je izazvao reakciju predsjednika organizacije, koji je Itsaragrisilu uveo niz sankcija. Podsjetimo, naša predstavnica Laura Gnjatović ušla je u Top 30.