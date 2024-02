Mislav Vlašić iz 'Života na vagi' nakon izlaska iz bolnice priredio iznenađenje djevojci Silviji

Finalisti sedme sezone showa 'Život na vagi' Mislav Vlašić i Silvija Temšić pred kamerama ove emisije su se i zaljubili, a nakon izlaska iz showa često pokazuju kako provode vrijeme zajedno. Naime, nakon što je Mislav izašao iz bolnice, odlučio je svojoj dragoj prirediti iznenađenje. Mislav je objavio na TikToku video u kojem vozi Silviju u autu prema mjestu na kojem joj ne nešto priredio dok ona pokušava pogoditi o čemu je riječ.

- Vodim te negdje. Neka aktivnost. Ja to nisam nikad radio, a za tebe ne znam. Na otvorenom - natuknuo je Mislav neke detalje.

- Nije klizanje jer znaš da sam to radila - rekla je Silvija. "I ja sam klizao", istaknuo je Mislav koji je poručio pratiteljima da pokušaju pogoditi, a u drugom videu će otkriti o čemu se radi.

Inače, Mislav je u srijedu otkrio na Instagramu da je u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu i zabrinuo svoje pratitelje. "Nije ništa strašno. Imam upalu gušterače pa su me malo ostavili na promatranju. Hvala svima na podršci", objasnio je Mislav na drugoj fotografiji nakon nekog vremena. Nakon toga, otkrio je što se točno dogodilo te kako teče njegovo liječenje. Za njega su bolovi krenuli već u subotu. ''No, s ponedjeljka na utorak su me u dva ujutro probudili užasni bolovi pa sam otišao na hitnu... Sada sam okej'', rekao je Mislav za RTL tada. Liječnici nisu bili sigurni za točan uzrok, a Mislav je ostao na promatranju. ''Samo sam na infuziji. Uopće ne smijem jesti'', otkrio je prije nekoliko dana.

No, u petak je otkrio i da je pojeo prvi obrok nakon tri dana. Mislav je na svojem Instagram Storyju podijelio fotografiju hrane te otkrio da je napokon dobio jelo. Nekoliko sati nakon toga istaknuo je da se nalazi ispred bolnice te ima sportsku torbu u rukama.

- Sloboda - poručio je sretno te se čini kako je s njegovim zdravljem sve u redu i pušten je kući.

Podsjetimo, Mislav je u nedavno završenu sezonu showa "Život na vagi" stigao je s 213,5 kilograma, a na finalnom vaganju je vaga pokazala kako je izgubio 88,9 kilograma, što je rekord emisije! „Nikad nismo imali natjecatelja s više od 200 kilograma koji je napravio ovakav rezultat!“ rekao je ponosno u emisiji trener Edo za Mislava Vlašića koji je izgubio 41,6% tjelesne mase! Nakon završetka showa na društvenoj mreži TikTok mnogi su ga pitali: "Što s viškom kože, hoćeš ići na kakvu operaciju?".

U videu je Mislav odgovorio na ovo pitanje i rekao: "Pozdrav, da odgovorim na pitanje. Pa zasad ne. Vidjet ću hoće li se išta povući jer se preporučuje da se pričeka barem godinu, preporučeno je i dvije da se pričeka pa ću onda vidjeti. Ako mi bude to stvaralo problem ili nešto, onda ću ići na operaciju sigurno. Osim što je u showu ostvario veliku fizičku transformaciju, dogodila mu se i ljubav s natjecateljicom Silvijom Temšić koja se doselila k njemu u Zagreb nakon završetka showa.

Ubrzo nakon početka showa su pred televizijskim kamerama priznali da su zajedno, ali nije među njima zaiskrilo na prvo nego su kroz brojna zajednička druženja shvatili da imaju puno toga zajedničkog. Kada je u pitanju njihov odnos pred kamerama sramežljivo su nedavno odgovarali na pitanja o svojoj vezi, ali voditeljica Marijana Batinić uspjela je doznati nekoliko detalja o njihovoj ljubavi koju je pratila cijela Hrvatska i taj dio im je možda i najteže padao što se sve odvija pred kamerama.

