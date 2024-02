Ines Petrić pokrenula akciju za pomoć Bahri, a jedna natjecateljica kaže: Mi se mučimo, a ona bi zabadava

Jedna od popularnijih kandidatkinja u showu "Ljubav je na selu" Bahra Zahirović (59) nedavno je otkrila kako se nalazi u teškoj životnoj situaciji. Bahra se požalila da već neko vrijeme nema osiguran krov nad glavom. Naime, nakon što se razdvojila od bivšeg partnera, selila se iz jednog podstanarskog stana u drugi te je već umorna od selidbi.

– Od malih nogu pratila me situacija nikakvog života. Otkako sam završila srednju tekstilnu školu, počela sam samostalan život. Uvijek sam bila podstanar, iako sam se nadala da ću jednog dana imati svoj dom. Međutim, životne situacije donijele su mi nešto sasvim drugo. Nikad nisam imala dovoljno velika primanja da budem kreditno sposobna i kupim si stan – ispričala je za Story te dodala da joj je račun trenutačno blokiran.

– Stalno su me pratile nekakve neprilike. Seljakanje od vrata do vrata. Ovdje gdje se nalazim, to je privremeni smještaj. Ne želim kukati i tražiti socijalu. Ja sam radno sposobna. Samo bih zamolila institucije ili ljude koji bi mi mogli pomoći da to i naprave ako žele – dodala je te zahvalila svojim stanodavcima svjesna da u stanu gdje je sada neće moći biti zauvijek. Osim toga, Bahra brine i o prijateljici koja ima zdravstvenih poteškoća. Dodala je i da je svjesna da ima ljudi kojima je teže nego njoj te da ne želi zvučati sebično. Kada je saznala za problem s kojim se suočava njezina prijateljica, Ines Petrić, također bivša kandidatkinja showa "Ljubav je na selu", na svom je Facebooku zamolila svoje pratitelje da joj pomognu pronaći novi dom za Bahru.

- Treba kuća na poklon, ne mora biti u cvijeću, ili građevinski investitori koji bi sagradili mali, ali topli dom. Na poklon za moju Bahricu. Ne razmišljaj puno nego pomozi - napisala je Ines. Ispod ove molbe na njezinom Facebooku u komentarima se uskoro javila još jedna natjecateljica iz ovog popularnog showa Vesna Vuković i imala je prigovor na ovu objavu.

- Neka i meni naprave jednu. Mi se svi mučimo, a ona bi gotovo i zabadava. Sposobna je raditi, posla ima. I ja sam podstanar, radim, uredno plaćam svoj stan, i živim, ne kukam. Ne piši bedastoće. Sigurno se budu odmah javili investitori i odmah joj na ho-ruk sve donatorski napravili i namjestili još, dat će joj 500.000 eura da ne mora raditi. Još nemaju dom ovi iz Siska i Petrinje što u potresu nastradali, a njoj se bude radno izbirljivoj napravila kuća - napisala je u komentaru Vesna. Ubrzo joj je odgovorila i Ines i napisala sljedeće:

- Vesna Vuković, a gle ako netko ima volje, želje da pokloni i da svoj novac da se izgradi kuća i pokloni tko smo mi da to sudimo i spriječimo ? Svatko se za sebe sam brine a ja sam tu samo da pomognem, da poguram ako mogu zašto ne? Što ima u tome loše ? Ja se zalažem da cijela ekipa pomogne koliko tko može da se Bahri skupi novac i kupi kuća u okolici Zgb, neka svatko pomogne koliko tko može, također ću se angažirati da ova humanitarna akcija bude i izvan Hrvatske, a na nama nije da mi sudimo o tome ? Svatko sebi kroji životnu sreću!!

Vesni je ispod ove objave poruku poslala i Bahra i pitala je Vesnu zašto je tako zlobna.

- Vesna hoćeš ti dokaz da ja radim, od kud ti uopće mene poznat i da možeš toliko zlobno pisati, što si ti toliko zlobna. Ja radim, fala Bogu, kako bih režije i ostalo platila, ne znam što se tebi može zadesiti u životu ja nikada nisam nikoga osuđivala i slično. Daj se isključi i vodi brigu o sebi, puno je zlobe i zla među neljudima - poručila je Bahra. Vesna je odgovorila kako se neće uključiti u ovu akciju i dodala kako mogu pokrenuti akciju i za gradnju njezine kuće, jer je i ona poput Bahre podstanarka.

